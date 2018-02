Mont-de-Marsan, France

Une première mi-temps serrée puis la douche froide pour une défaite sèche: le dernier match à Nevers signe comme un avertissement pour Mont de Marsan (3e) au moment d'aborder le quatrième bloc de sa saison de Pro D2. Un bloc décisif contre, notamment, des concurrents directs pour les phases finales dont Biarritz (5e).

Souvenez-vous le printemps dernier

C'était le 7 mai 2017. Lors de la dernière journée du championnat de Pro D2 2016/2017, le Stade Montois reçoit le Biarritz Olympique. Les Landais sont en course pour recevoir une demie-finale d'accession. Quant aux Basques, ils bataillent pour accéder aux demies-finales et finissent par gagner au terme d'un match spectaculaire (40-35).

La suite est connue: Mont de Marsan se déplace en demie-finale à Montauban et est éliminé. Ce match contre les Basques, combiné à la défaite de la première journée de championnat à Biarritz, sont d'ailleurs restés en travers pour le talonneur montois Christophe David, auteur d'un essai le week-end dernier. "On sera revanchard par rapport à l'année dernière, avoue-t-il. C'est une grosse équipe. Ils ont mis 50 points à Narbonne le week-end dernier donc on s'attend à un gros match, surtout dans le défi physique où ils sont très costauds."

"Si on chute 'à la piaule', ce sera très dur de s'en remettre" - David Auradou, entraîneur des avants du Stade Montois

"Leur intérêt est de gagner pour essayer de rentrer dans les quatre premiers" ajoute Christophe David. "C'est très solide, ils vont vite derrière donc ce sera à nous de les contrer et de mettre de l'agressivité. Si, devant, on fait le job, ça ira très bien derrière." Mais le pack d'avant ne sera pas le seul enjeu de ce match. "Ils sont _bien organisés offensivement_, commettent peu de fautes en défense et ont une bonne circulation autour du porteur de balle" estime David Auradou, l'entraîneur des avants montois.

"Ils vont jouer leur va-tout pour éliminer un concurrent direct. Cela va se jouer sur les détails, comme tous les matchs de cette qualité, et dans un _contexte particulier_: c'est la vingt-quatrième journée, il n'en reste plus cinquante donc si on chute 'à la piaule', ce sera très dur de s'en remettre."

Réponse après les quatre-vingt minutes de match, ce jeudi soir à Guy-Boniface, en match avancé de la vingt-quatrième journée du championnat de Pro D2.