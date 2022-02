Rugby - Pro D2 : Perchaud, Tatafu, Zabalza et Dolhagaray titulaires, Bayonne compte sur ses jeunes à Béziers

Privé de cinq joueurs, positifs au Covid-19, l'Aviron Bayonnais se déplace à Béziers pour la 21e journée de Pro D2 ce vendredi. Pour aligner une équipe et surtout une première ligne complète, Yannick Bru et son staff ont fait appel aux jeunes, notamment sur les postes clé.

La jeunesse prend les commandes de l'Aviron Bayonnais. Pour le déplacement à Béziers, comptant pour la 21e journée de Pro D2, Yannick Bru et son staff ont fait appel à la jeune garde bayonnaise pour pallier les blessures et absences des cadres habituels. Certains déjà installés, comme Matis Perchaud ou Thomas Dolhagaray , mais aussi ceux qui pointent le bout de leur nez, comme Hugo Zabalza, Aïtor Hourcade ou encore Louis Ortolan, qui fera sa première apparition avec les professionnels cette saison.

"Thomas nous a montré qu'il était à son meilleur niveau depuis son retour, explique Yannick Bru. Hugo a eu des bouts de match de plus en plus gros, et poursuit sa progression." Si l'Aviron s'appuie largement sur sa formation pour ce déplacement dans l'Hérault, il pourra aussi compter sur certains de ses vieux soldats pour encadrer ses jeunes, avec Maxime Delonca et Konstantine Mikautadze.

En parallèle, Mont-de-Marsan reçoit Oyonnax, pour un duel de haut de tableau. Les Bayonnais ont la possibilité, s'ils parviennent à s'imposer, de doubler l'un ou l'autre et grappiller une place au classement.

La composition de Bayonne :

