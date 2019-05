Rugby Pro D2 : qui va remporter la finale, Brive ou Bayonne ? Votre pronostic

Votre pronostic pour la finale de Pro D2 de rugby, qui va s'imposer dimanche entre Brive et Bayonne ?

Nouvelle-Aquitaine, France

Pour cette saison 2018/2019 la finale de Pro D2 de rugby va opposer Brive à Bayonne ce dimanche 26 mai sur la pelouse du stade du Hameau de Pau. En 1/2 finale Brive s'est imposée sur son terrain face à Vannes 40 - 20 et Bayonne est allée chercher sa victoire à Oyonnax sur le score de 38 à 24.

Qui du CA Brive ou de l'Aviron Bayonnais va s'imposer et rejoindre ainsi l'élite du rugby français en Top 14, c'est à vous de faire votre pronostic !

Brivistes ou Bayonnais, votre pronostic !

Maillot, mascotte, club et plat culinaire... vous êtes plus brivistes ou tendances bayonnais ? C'est à vous de voter et de nous donner votre pronostic.