Pro D2 : Yannick Bru dessine son avenir avant le choc contre Mont-de-Marsan

C'est un choc entre équipes qui dominent le haut de Pro D2 : Bayonne - Mont-de-Marsan, ce vendredi sur la pelouse de Dauger (19h) pour le compte de la 10e journée de championnat. Après le succès bonifié à Narbonne, Yannick Bru, fait le point sur l'antenne de France Bleu Pays Basque. Invité de 100% Rugby ce lundi, le manager de l'Aviron Bayonnais évoque la confrontation à venir contre les Landais, les forces de l'adversaire mais aussi son propre avenir, lui dont le contrat arrive à son terme l'été prochain. Entretien.

Yannick Bru, invité de 100% Rugby Copier

France Bleu Pays Basque : une victoire à Narbonne avec une équipe remaniée, le contrat est rempli sur ce déplacement ?

Yannick Bru : Oui, l'objectif est clairement atteint. On est parti avec pas mal de rotations et un effectif de départ parce qu'on commence à être touché par pas mal de blessures. C'était la neuvième journée de Pro D2. On a réalisé un match qu'on a construit patiemment, avec pas mal d'approximations en première mi-temps, mais une relative solidité et une seconde mi-temps, où les garçons ont vraiment pris l'ascendant et au final, on prend le bonus offensif 35 à 9 à l'extérieur. On a joué neuf matchs. On en a gagné sept. On a fait un match nul. On a été un peu suffisants contre Nevers à domicile. On a perdu, avec peut être notre meilleure performance offensive à Colomiers, d'où on a ramené le bonus défensif. Donc il y a une construction. On commence à mieux jouer. On vient de prendre deux bonus offensifs. On a marqué 10 points sur les deux derniers matches, donc c'est ça qui nous intéresse vraiment.

Est-ce qu'à domicile, l'Aviron lui même se laisse impressionner par le public du stade Jean Dauger ? Quand on voit les différences de performances avec l'extérieur...

C'est une bonne question. Je pense que l'envie de bien faire est là à Jean Dauger. Mais aussi, la peur de décevoir et on a vu beaucoup de maladresses alors que l'état d'esprit est toujours bon. Le projet de jeu est le même. On a réellement vu une liberté offensive et une sérénité dans notre jeu d'attaque à Colomiers. On l'a également entrevu aussi par moments contre Aix en Provence. Je pense qu'on est sur le bon chemin et je pense que les joueurs ont apprivoisé l'atmosphère particulière qui règne à Jean-Dauger, qui est une atmosphère merveilleuse, qui peut transcender, mais qui peut aussi inhiber, créant un stress négatif qui n'a pas lieu d'être. Donc, pour tous ces gens là, je pense qu'on est vraiment sur le bon chemin. La confirmation, je le répète, ce sera vendredi soir où on recevra le leader de Pro D2, qui fait un début de saison tonitruant. Il faut bien le reconnaître, sans langue de bois.

On est très excités pour ce match contre Mont-de-Marsan.

Un nouveau choc. On avait déjà utilisé ce terme pour Agen et pour Vannes cette saison. Mais cette fois-ci, , et après neuf journées de championnat, ce sont bel et bien les deux premières équipes du classement s'affrontent...

Mont de Marsan, c'est la meilleure attaque. C'est, je crois, la troisième défense de Pro D2, donc ça reste une référence et il commence à y avoir un nombre significatif de matches, ce qui permet de lisser les grosses écuries, les outsiders et les promus. Je pense que cette équipe a trouvé son rythme de croisière. Elle a un très bon état d'esprit, de très grosses individualités qui débloquent souvent des situations compliquées. C'est beaucoup d'atouts pour cette Pro D2 là. On ne s'attendait peut être pas à ce rapport de force, mais le fait est que le destin fait bien les choses puisqu'on va avoir une affiche alléchante, dans ce stade qui est magnifique. On fait aussi ce métier pour vivre des moments comme ça, même si, c'est vrai que parfois, la Pro D2 manque un petit peu de frisson. C'est une division de combat, d'humilité et de rigueur. Parfois, le destin nous envoie un rendez vous. On est très excités des deux côtés. En tout cas, nous, on l'est. On a hâte d'être à vendredi soir. Mais je vais m'arrêter parce que, nous aussi, on a pas mal de tours et on va préparer ce match comme il le faut.

Comment est ce que vous expliquez une telle différence de visage pour Mont de Marsan entre l'équipe de l'an dernier et cette année ?

Mais c'est tout le mystère qui tourne autour de la psychologie d'une équipe et dans la confiance qui l'habite. Je dis souvent qu'un vestiaire, c'est vraiment un équilibre, une alchimie très fragiles. Et il faut vraiment veiller à ce que cette atmosphère soit toujours très bonne. On le voit, Mont de Marsan est un cas d'école. Une équipe qui a souffert l'année dernière, qui manquait un peu de confiance, qui a remporté plusieurs bras de fer, qui a très bien fini sa saison et qui a pris confiance en elle, qui a compris que ces joueurs là avaient un potentiel. Il avait une atmosphère dans l'équipe qui leur permettait d'être très compétitifs. Cette année, ils attaquent avec les acquis de la saison dernière. Un collectif de rugby n'est jamais une association d'individualités. C'est une atmosphère. C'est un état d'esprit. C'est un partage des compétences. Et je crois qu'à Mont de Marsan, cette année, il y a un épanouissement. Et je pense aussi qu'ils ont un très beau staff. Ils ont des coaches, des assistants qui ont connu le haut niveau, qui connaissent la musique et je pense, qui ont insufflé un discours de confiance. Ce sont plein de petits détails qui font la performance.

Mon cas personnel n'est pas important.

On parle aussi de futur... Vous êtes en fin de contrat. Serez-vous sur le banc de l'Aviron l'année prochaine ?

Je vais vous répondre poliment ce que j'ai déjà répondu. On a parlé de construction, de travail, de progression, et vous voyez que sur ses dix premiers matchs, la tâche n'a pas été hyper aisée. On a essuyé quelques critiques, mais je pense que la progression est là. On a un gros rendez vous pour valider ça vendredi soir et j'ai vraiment poussé le sujet sur le côté parce que, ni moi, ni les joueurs, en ce moment, ont envie de parler de ça. On a envie de cimenter notre bon début de saison et on va repousser ces discussions à un peu plus tard. Je pense qu'après la conclusion de ce deuxième bloc, il va y avoir une semaine de repos qui sera propice à la réflexion et à se projeter sur le futur. À voir si les opinions peuvent s'accorder ou pas.

Dans le cas d'un Maxime Machenaud, qui devrait arriver - sauf surprise - à Bayonne la saison prochaine, avez-vous joué un rôle ? Etes vous au cœur du mercato ?

Non, pas du tout. J'ai eu l'honnêteté de vous dire que j'ai poussé tout ça sur le côté et je pense que mon cas personnel n'est pas important. Après, je comprends que le club prépare l'avenir et profite de certaines opportunités. Mais je n'ai absolument pas participé à ce recrutement et je suis resté concentré sur la performance de l'équipe, comme l'ensemble du staff, comme l'ensemble des joueurs. Et ça suffit à notre plaisir pour le moment.

Mais, ne pas clarifier votre situation ne risque-t-il pas de perturber le groupe ?

Les chiffres parlent d'eux mêmes : 9 matches, 7 victoires, 1 match nul et 1 défaite avec le bonus défensif. Demandez aux joueurs mais je n'ai pas l'impression que ça perturbe quoi que ce soit. Je crois que la relation qui lie ce staff et l'ensemble des joueurs est bien plus forte que ça. Il y a un accord tacite entre nous. On veut faire la meilleure saison possible pour remettre l'Aviron Bayonnais là où il doit être. Je ne dis pas qu'on y arrivera parce que la Pro D2 c'est dur, c'est de l'humilité, c'est du combat tous les week-ends et il faut vraiment ne pas s'enflammer trop rapidement. Je préfère toujours rester prudent, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'ambition. Ce contrat là suffit à notre bonheur et je pense que les éléments extérieurs, quels qu'ils soient, ne perturbent pas cette relation.