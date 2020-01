Rugby Pro D2 : Thierry Peuchlestrade n'est plus l'entraîneur du Stade Aurillacois

Aurillac, Cantal, France

C'est un mini-séisme à Aurillac. Et c'est justement pour secouer le groupe dans l'optique du maintien que le président du Stade Aurillacois a tranché dans le vif ce mardi matin. Selon une informations du journal L'Union, Christian Millette a décidé de démettre Thierry Peuchlestrade de ses fonctions d'entraîneur principal.

Conséquences des résultats compliqués de l'équipe cantalienne depuis le début de saison. Le Stade Aurillacois pointe à une inconfortable 14e place en Pro D2. Et un bilan bien maigre de quatre victoires en 16 matchs. Thierry Peuchlestrade devrait être remplacé par l'entraîneur des espoirs du club, Roméo Gontinéac.

Christian Millette a annoncé qu'il tiendrait une conférence de presse ce mercredi en fin de matinée. On en saurait plus sur la réorganisation du staff technique. Ancien joueur du Stade Aurillacois de 1978 à 1994, Thierry Peuchlestrade était entraîneur depuis 17 ans dans le club cantalien. D'abord avec les espoirs, puis dans le staff de l'équipe première. A son palmarès, la finale de ProD2 perdue contre l'Aviron Bayonnais en 2016. Il était l'entraîneur le plus expérimenté de Pro D2 avec 498 matches.

Après une 5e défaite (contre Grenoble) cette saison au stade Jean-Alric, Aurillac pointe à trois points de Rouen, premier relégable. Les Cantaliens se déplaceront ce vendredi à Perpignan avant de recevoir les Rouennais le vendredi suivant dans un duel vital.