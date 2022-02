Après le revers à Béziers la semaine passée, l'Aviron Bayonnais reçoit Colomiers pour la 22e journée de Pro D2. Duel de haut de tableau entre le 3e et le 4e du championnat, qui avait déjà proposé du spectacle à l'aller, malgré la défaite de Bayonne dans les arrêts de jeu.

Rugby - Pro D2 : Torsten Van Jaarsveld, Jean Monribot et Yann David de retour pour la réception de Colomiers

Objectif rachat pour l'Aviron Bayonnais. Lourdement battus 35-14 à Béziers après avoir mené 14-0, les hommes de Yannick Bru ont des choses à se faire pardonner. Surtout qu'ils retrouvent Colomiers, une équipe qui les avait battu sur le fil 27-26 au match aller, alors que Bayonne avait livré une de ses prestations les plus convaincantes.

"On se doit une double revanche, par rapport à Béziers mais aussi par rapport au match aller" déclarait Jeff Dubois, entraîneur des trois-quarts de l'Aviron Bayonnais. Bayonne pourra compter sur les retours de Torsten Van Jaarsveld, qui a d'ailleurs prolongé son contrat avec Bayonne (une saison plus une en option), de Yann David, Denis Marchois mais aussi Jean Monribot, qui jouera son 300e match professionnel.

Sans compter que Mont-de-Marsan et Oyonnax se déplacent tous les deux respectivement à Agen et Montauban. En embuscade juste derrière eux au classement, Bayonne pourrait faire une bonne opération, à condition bien sûr de s'imposer. "Parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle de ça, derrière on fait une contre-performance" tempère Denis Marchois, deuxième ligne de l'Aviron Bayonnais.

Voici la composition de l'Aviron Bayonnais pour recevoir Colomiers :

1. Swan Cormenier ; 2. Torsten Van Jaarsveld ; 3. Christopher Talakaï

4. Mariano Galarza ; 5. Denis Marchois

6. Jean Monribot ; 8. Uzair Cassiem ; 7. Afa Amosa

9. Shaun Venter ; 10. Thomas Dolhagaray

11. Joe Ravouvou ; 12. Yann David ; 13. Sireli Maqala ; 14. Rémy Baget

15. Gaëtan Germain

Sur le banc : Maxime Delonca, Ugo Boniface, Luc Mousset, Asier Usarraga, Baptiste Héguy, Hugo Zabalza, Yan Lestrade, Arthur Duhau.

Visuel France Bleu Pays Basque © Radio France