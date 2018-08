Ce vendredi, après plus de trois mois de coupure, la Pro D2 reprend ses droits! Pour ce premier épisode du feuilleton 18-19 le Biarritz Olympique accueille Nevers à Aguilera (20h30). Après une intersaison plus qu'agitée en coulisses les Biarrots vont pouvoir enfin se concentrer sur leur rugby.

Biarritz, France

Avec 12 départs et 20 arrivées cet été, l'effectif du Biarritz Olympique s'est étoffé et même renforcé. Les recrues auront tout de même la lourde tâche de faire oublier quelques joueurs clefs partis sous d'autres cieux : Alban Placines, Alex Arrate, Adriu Delai ou Kylan Hamdaoui pour ne citer qu'eux.

La nouvelle direction biarrote a tenté cet été de faire signer des joueurs expérimentés, qui connaissent bien la Pro D2 : exemple avec Benoit Lazzarotto, arrivé de Carcassonne et Leone Ravuetaki en provenance de Narbonne. A noter que la concurrence sera particulièrement rude au poste de 10 puisque quatre garçons sont susceptibles de diriger le jeu biarrot : Pierre Bernard, Luke Burton, Ilian Perraux et Tyrone Elkington.

Pour le premier match de la saison face à Nevers ce vendredi soir, le staff sportif autour de Matthew Clarkin et Jack Isaac a choisi la continuité, avec seulement deux recrues dans le XV de départ : Vakhtangi Akhobadze, arrivé d'Agen cet été, en première ligne et Charles Bouldoire, ex-rochelais , au poste d'arrière.

Vous l'attendiez tous avec impatience ?? 😍

Voilà la composition de votre équipe pour la 1ère journée de Pro D2 face à @usonneversrugby 🔥🔥🔥

Un maximum d'encouragements pour nos BOys, tous à Aguiléra !

Aupa BO 🔴⚪ #BOUSONpic.twitter.com/L5yjGXEJ3N — Biarritz Olympique (@BOPBweb) August 16, 2018

Nevers, équipe déjà solide la saison dernière, s'est encore renforcée cet été et se pose désormais en candidat sérieux aux barrages avec Oyonnax, Brive, Montauban, Mont de Marsan, ou Bayonne. On retrouvera parmi les titulaires neversois, Zac Guilford, arrivée de Waikato cette saison. L'ancien ailier des All Blacks, champion du monde en 2011, sera une des attractions de la Pro D2 cette saison.