Pro D2 : un joker médical de Bayonne en renfort au VRDR pour le sprint final

Un jeune ailier australien de 24 ans, Latu Latunipulu s'est engagé jusqu'à la fin de la saison avec les Damiers en tant que joker médical. Peu utilisé à Bayonne, il vient palier les absences longue durée de Callum Wilson, Charles Bouldoire et Eddy Sawailau.

C'était un renfort attendu après les absences longue durée de Callum Wilson, Charles Bouldoire et Eddy Sawailau. Le jeune ailier australien de Bayonne, Latu Latunipulu arrive dans la Drôme en tant que joker médical. Ce jeune joueur âgé de 24 ans a été très peu utilisé cette saison dans le Pays-Basque ( une seule apparition en Challenge cup contre les Zebre ) et c'est donc pour se relancer qu'il vient terminer sa saison sous le maillot de Valence-Romans pour les six dernières rencontres de la saison dans le championnat de Pro D2.