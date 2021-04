Rugby-Pro D2 : une équipe de Valence-Romans largement remaniée pour le derby contre Grenoble

Un turn-over logique du côté du VRDR pour ce 10e match consécutif

Avec l'enchaînement des rencontres depuis plusieurs semaines, il fallait s'attendre à pas mal de changements chez les Damiers et c'est pas moins de 9 changements qui ont été effectués par rapport à l'équipe qui s'est imposé de fort belle manière la semaine dernière à Carcassonne. En 1ère ligne, Romain Colliat, qui jouera la saison prochaine à Vienne en fédérale, débutera la rencontre au poste de talonneur avant la rentrée en seconde période de l'expérimenté Jody Jenneker. En 2e ligne, Florian Goumat est titularisé au côté de Théo Hannoyer, le staff drômois ayant choisi de faire souffler un peu Ian Gronewald qui enchaîne les matches depuis son arrivée dans la Drôme. Peter Saili et Willy N'diaye font leur retour en 3e ligne et Alexis Armary, un moment incertain en raison d'une blessure au poignet, tiendra finalement sa place.

Au poste de demi d'ouverture, Lucas Chouvet, absent de dernière minute à Carcassonne à cause de problème d'allergie, sera chargé d'animer l'attaque du VRDR au côté de Nicolas Faure et au sein des lignes arrières, on note le retour de Segundo Tuculet et ceux de Christopher Lacour et Jérémy Scalese.

A trois exceptions près, c'est l'équipe qui a réalisé un exploit contre Vannes qui est alignée ce dimanche contre Grenoble.

L'équipe du VRDR face à Grenoble ce dimanche - VRDR

VRDR - GRENOBLE en DIRECT SUR FBDA à 15h