Rugby - Pro D2 - Une réaction attendue face à Dax pour le CA Brive

Victoire impérative ce mercredi soir. Le CAB doit réagir après la très lourde défaite 45 à 10 contre Valence , qui avait provoqué une réaction virulente de la part de la direction, qualifié "d'ultimatum" . Trois victoires sur les trois prochains matchs, sous peine de changement dans le club, sans en préciser la nature.

ⓘ Publicité

Depuis jeudi dernier, les joueurs du CA Brive sont revenus à l'entraînement. "J'avais hâte de les retrouver" expliquait leur manager Patrice Collazo, qui les avait quitté lors d'une réunion matinale, deux heures après le retour en bus de Valence. "Tu as besoin de parler, d'affronter la réalité et d'être honnête l'un envers l'autre" témoignait l'ouvreur néo-zélandais Jackson Garden-Bachop. "Quand tu es dans un moment difficile comme aujourd'hui, on ne doit pas se séparer, on doit y aller ensemble, en se disant les choses, ce qui n'a pas été bien sûr, mais aussi ce qui a été, pour reproduire ça de manière plus constante."

"Je n'ai pas attendu qu'on me dise de gagner des matchs pour gagner des matchs"

"Quand vous êtes entraîneur, des ultimatum, y'en a une dizaine qui tombent quand vous vous levez le matin" réagissait Patrice Collazo. "Et le premier ultimatum que vous vous fixez, c'est d'être performant et de gagner des matchs. Je n'ai pas attendu qu'on me dise de gagner des matchs pour gagner des matchs" continuait le manager du CAB, avouant un peu plus tard que cet ultimatum "ne change pas ma life (sic)".

loading

Pour autant, Patrice Collazo se veut un peu plus nuancé qu'après la débâcle drômoise. Avec raison, il rappelle que Brive souffre d'un mal récurrent : la discipline, en cause dans 43% des points encaissés par le CAB. Sans oublier que la défaite valentinoise est liée essentiellement à un manque d'engagement : "On a besoin de cette marque d'engagement, qui est l'ADN de l'équipe. Si on a pas ça, très vite on se délite. Surtout qu'on est en phase de reconstruction. Alors, oui, ça fait chier tout le monde, mais on doit y passer. A moi de faire accélerer les choses;"

Grande première pour Mathieu Brignonen à l'aile

Pour réagir, le staff corrézien a concocté une composition plutôt fidèle aux derniers matchs à domicile, à l'exception des absents blessés (Brennan, Delannoy, Timani ou encore Johnson). L'ancien rennais connaîtra sa première titularisation, "forcement un peu stressé" même s'il reconnaît avoir été patient. Derrière lui, sur le banc, Rixen, Laranjeira ou Douglas feront aussi leurs premiers matchs.