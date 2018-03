En ouverture de la 26e journée de Pro D2 ce jeudi soir, Biarritz a sombré à Perpignan : 56 à 3. La plus lourde défaite du BO depuis le début de la saison. Les rouges et blancs n'y arrivent décidément pas face à leurs adversaires directs à la montée.

C'est un véritable naufrage pour le Biarritz Olympique sur les bords de la Méditerrané. Ce jeudi soir, en ouverture de la 26e journée de Pro D2, Biarritz a coulé à Perpignan : 56 à 3. Il s'agit de la plus lourde défaite du BO depuis le début de la saison. La 5ème en cinq rencontres face aux cadors du championnat de Pro D2 (Perpignan, Mont de Marsan, Montauban, Grenoble et Béziers).

Biarritz qui avait fait tourner (avec 11 changements dans le XV de départ par rapport à l'équipe alignée face à Vannes) a été dépassé, surclassé, balayé par une solide équipe catalane, très en jambe, déjà prête pour les phases finales.

Une nouvelle fois trop indisciplinés, les biarrots n'ont pas répondu présents dans le combat, en témoigne la ribambelle de placages manqués qui ont permis aux joueurs de l'Usap d'inscrire 7 essais.

Les réactions d'après-match :

Le BO a vraiment vécu une soirée cauchemardesque ce jeudi soir, avec en plus de la cuisante défaite, la grave blessure de Mathieu Giudicelli. Le pilier droit biarrot sorti sur civière à la demi-heure de jeu. Il ne s'est pas relevé après une mêlée et est resté de longues minutes couché au sol. Ce jeudi soir les nouvelles étaient plutôt rassurantes : il a retrouvé des sensations dans les bras et les jambes. Mathieu Giudicelli a passé la nuit de jeudi à vendredi à l'hôpital de Perpignan.