Rugby-Pro D2 : Valence-Romans condamné à un sans-faute contre Nevers et Oyonnax

Les joueurs de Valence-Romans n'ont plus leur destin en main

Le suspens est à son comble à l'occasion des deux dernières journées de championnat de Pro D2 pour savoir qui évoluera en Nationale la saison prochaine. Si Soyaux-Angoulême semble condamné, la lutte s'annonce terrible entre Mont-de-Marsan, Provence Rugby, Rouen, Aurillac et Valence-Romans. Les Damiers, 15e, à quatre points du premier non-relégable, Aurillac, n'ont pas de question à se poser, il leur faudra remporter leurs deux dernières rencontres et espérer un faux-pas de leurs concurrents directs pour sauver leur tête dans ce championnat marathon.

Cinq changements dans le 15 de départ du VRDR par rapport à l'équipe battue à Montauban il y a deux semaines

Quelques retouches ont été apportées à l'équipe de Valence-Romans après son dernier match perdu à Montauban 40 à 35. En 2e ligne, Théo Hannoyer fait son retour en lieu et place de François Uys blessé. Retour également du capitaine Alexis Armary, tout récent papa d'une petite fille, ce qui explique son absence il y a deux semaines à Sapiac. Au poste de demi de mêlée, Enzo Sanga remplace Nicolas Faure et à l'aile, Christopher Lacour a été préféré à Latu Latunipulu, le joker médical venu de Bayonne et pas vraiment convaincant lors de sa 1ère apparition à Montauban. Enfin, Jérémy Scalese remplace Jonathan Quinnez au poste de centre.

Le XV du VRDR contre Nevers - VRDR

L'équipe de Nevers pour affronter le VRDR ce vendredi - U.S.O.N

VRDR - NEVERS EN DIRECT sur FBDA ce vendredi à 19h