Mont-de-Marsan, France

Conquérant, agressif, réaliste: le Stade Montois a montré, ce jeudi soir à Guy-Boniface, l'étendue de sa force de frappe contre un Biarritz Olympique impuissant. Une victoire construite dès les premières minutes de jeu grâce à un pack d'avant dominateur, aussi bien dans le secteur de la mêlée que dans le jeu au sol.

19-0 à la mi-temps: emballé, c'est pesé

Après une première offensive basque, les Landais mettent la main sur le ballon dans les 22 mètres adverses et inscrivent un essai en bout de ligne par leur ouvreur Matthew James (5-0, 5e). Largement bousculés la semaine dernière à Nevers, les avants montois remportent la première mêlée (8e) avant d'enchaîner une grosse séquence défensive de quatre minutes conclue par un grattage au sol (18e).

Biarritz est dans le dur et son ailier Kylan Hamdaoui, meilleur marqueur d'essai du championnat, est muselé. Son adversaire direct, le montois Dorian Laborde est lui à son avantage et inscrit le deuxième essai du match (13-0, 27e). Comme lors du premier essai, Matthew James ne transforme pas mais passe les pénalités (24e, 34e, 39e) et permet au Stade Montois de mener 19-0 à la mi-temps.

"On avait envie d'avancer sur des choses simples et ça a fonctionné" - Christophe Laussucq, co-entraîneur du Stade Montois

"C'est toujours pareil le rugby, les entames de match, les premiers plaquages, les premières mêlées, les premières touches, c'est important" expliquait après le match Christophe Laussucq, l'entraîneur des arrières landais. _"_A Nevers, la semaine dernière, on s'est fait défoncer parce qu'on a subit les plaquages et on a reculé. Aujourd'hui, on avait envie d'avancer sur des choses simples et ça a fonctionné. Après, tout en découle."

L'entraîneur montois, d'humeur taquine après le match, a d'ailleurs aimé ce visage conquérant montré par ses joueurs. "Vous pouvez faire toutes les stratégies que vous voulez, l'essentiel, ça reste le combat, la poussée d'adrénaline, ce qui fait qu'ils avaient tous envie d'avancer. _On a revu un Stade Montois conquérant, qui ressemble plus à ce qu'on a fait depuis le début de saison_. Sans parler du sentiment de revanche contre les Biarrots, ça nous rassure et ça nous redonne beaucoup d'entrain pour la suite".

Le bonus offensif s'est fait désirer

Biarritz revient des vestiaires avec des ambitions, plus d'agressivité et le montre d'entrée de seconde mi-temps en obtenant une pénalité transformée par Pierre Bernard (19-3, 47e). Mais les Montois ne lâchent rien, enchaînent les grosses séquences défensives avec trois gros plaquages de suite (51e) et continuent de dominer en mêlée (53e).

Il faut attendre la 56e minute de jeu pour voir la première fausse note du demi de mêlée montois Christophe Loustalot sur un coup de pied par-dessus un regroupement expédié directement en touche. Mais les Biarrots n'y arrivent pas, multiplient les erreurs, dont un en-avant d'Hamdaoui sur une attaque rapide (59e), et se mettent à la faute.

Adriu Delai, l'ancien montois, écope d'un carton jaune (60e) et Matthew James en profite pour aggraver l'écart (22-3, 61e). Sauf que Mont de Marsan court toujours après ce troisième essai synonyme de bonus offensif. Eroni Vasiteri Narumasa est retourné dans l'en-but au moment d'aplatir (69e) et il faut attendre une série de cinq mêlées dans les dernières minutes, après un nouveau carton jaune biarrot contre le pilier Mathieu Giudicelli (73e), pour que Guy-Boniface se lève d'un seul homme grâce à l'essai de Nicolas Garrault transformé par James (29-3, 75e).

"On a pris le match du bon bout, de la première à la quatre-vingtième minute" - Mohamed Khribache, talonneur du Stade Montois

Peu inquiété par la dernière attaque basque, Mont de Marsan s'impose 29 à 3 en prenant les cinq points synonymes de bonus offensif grâce, notamment, à un pack d'avant très performant. "On a répondu présent dans ce secteur, on avait à coeur de le faire toute la semaine, on a beaucoup bossé sur ça" avouait à la sortie du terrain le talonneur landais Mohamed Khribache.

"On savait que cette équipe de Biarritz était très costaud, beaucoup plus que nous donc on a joué avec nos forces. On a essayé de déplacer le ballon et on les a pris un peu dans le secteur de la mêlée. Après, c'était un peu plus compliqué en touche et j'en suis responsable avec quatre lancers ratés mais heureusement que ça ne nous a pas porté préjudice."

Cette victoire permet d'aborder le prochain match contre Montauban, deuxième de Pro D2 avant la réception du leader Perpignan samedi, idéalement. "Contre des grosses équipes comme ça, il faut vraiment être à 100%. On va retenir qu'on a été très réaliste. A chaque fois qu'on a été dans leur camp, on a marqué et on a pris le match du bon bout, de la première à la quatre-vingtième minute".

Le Stade Montois, toujours troisième, relègue les Biarrots à dix points au classement. Prochain match, jeudi prochain à domicile, contre Montauban.