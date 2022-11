Rugby, Prod D 2, Mont-de-Marsan évite le piège de la botte de Nevers.

Au coup d’envoi les gascons à la 10è place, les neversois de l’USON sont 2è, et 4 points derrière.

Les deux équipes, pas à leur place, qui se sont opposées en demi-finale au printemps ont besoin de se rassurer d'autant que si Nevers sort à Béziers lors de la prochaine journée, les gascons s'en vont à Vannes où jamais rien n'est simple! Usons donc l’Uson avant qu’elle ne nous use ! Usons l’Uson sauf à nous user ! Voilà le leitmotiv que vont devoir adopter les montois en recevant les neversois. Qui ne viennent pas visiter Boniface en goguette. Demi- finalistes malheureux au printemps face aux landais, les nivernais ont sensiblement modifié leur groupe pour être plus performants encore. Xavier Pemeja fin sorcier des choses ovalistiques peut compter sur une force jaune pertinente suite à un recrutement malin qui a validé de jeunes joueurs à fort potentiel. Autour de l’inaltérable Hugues Bastide, 3è ligne qui trotte avec Nevers depuis la fédérale, une troupe ambitieuse. Derrière, une forte faction impulsée par Kylian Jaminet et Thomas Zénon, arrivé de Béziers. Une grosse section d’attaque, avec notamment le sud-africain Christiaan Erasmus, à jour de ses diplômes d’ailier. La charnière est bellement équipée autour de Shaun Reynolds, formidable meneur de jeu. Trois demis de mêlée pour varier les propositions, Cottin, Manévy et le tout jeune Arturs Barbier, gourmand gamin en provenance du nord par Marcq-en-Barœul et la Fédérale Une. Le pack bourguignon est dans la puissance, comme toujours. Deux numéros 8 d’excellence, Fraser et Adendorff. Et sur les côtés les vieux loups Bastide et Kazubek. En 2è ligne, Cristian Van Der Merwe est arrivé de Carcassonne pour se la faire jolie avec Lasha Jaiani, le géorgien de deux mètres et 110 kilos. Et puis mefiat, le talonneur Issam Hamel a planté 11 essais la saison dernière. Et Nevers est la meilleure équipe sur les groupés pénétrants !

Victoire du Stade Montois 22-19 au terme d’un match joué dans des conditions difficiles, froid, trois degrés, grande humidité et terrain impropre.

Mignonne petite générale pour finir la session, tirage de maillots pifs contre pifs histoire de clore le dossier. Le Stade Montois s’impose au terme d’un match âpre, que les neversois auraient tout aussi bien pu gagner. La solidarité des guêpes et le banc et les avants devants ont fait la petite différence essentielle d’où naît la satisfaction en ces temps difficiles. Trois degrés à la sirène, le froid d’hiver et le brouillard plus un terrain indigne en dépit des œuvres de la jardinerie municipale qui ne peut pas transformer un champ de labour en moquette trois étoiles. M’enfin !... On a joué au rugby. Sans beaucoup de brio, avec nombreux échanges de coups de pied polis entre gardes arrières. Le terrain gorgé d’eau n’incite pas aux cavalcades. Rasaku, ailier vainqueur, néo- montois et flèche des iles a payé pour voir, de son 2è essai en deux matchs avec les préfectoraux. Au reste… Laousse qui enquille, coucou suisse, mais pour le groupe un manque de vitesse, quelques mauvais choix, Curtis toujours pas flagrant sur son aile, tout cela est poussif avec du déchet technique des deux cotés. Les deux équipes se sont marquée à la culotte. 9-6 aux citrons glacés. 19 partout à la 62è. Pour le fun enfin : un essai remarquable de chaque côté. Pour les montois, suite à un maul de catégorie par le pack rayé, décroisée maline de Laousse en suivant et Rasaku qui file aplatir. Seule la victoire est belle.

Les montois progressent et sont désormais 7è. Prochaine rencontre vendredi, sortie à Vannes, actuel 4è.