Rugby - ProD2 : derby basco-landais en ouverture de la 24e journée

Mont-de-Marsan, France

Le stade Montois Rugby ouvre la 24e journée de ProD2 ce jeudi soir, avec la réception de Bayonne. Un match très important pour les Montois, qui jouent gros face à une des équipe poids lourds de la ProD2. Les Basques sont actuellement deuxième au classement. Les Montois, 6e, n'ont pas d'autre choix que de remporter ce match à domicile s'ils veulent se maintenir dans le top 6 et dans la course aux phases finales.

Le SMR vaincu (19-16) il y a dix jours à Béziers, a tout de même ramené un point de bonus défensif. En face, l'Aviron Bayonnais aura à cœur d'effacer l'injure du dernier match, une raclée infligée par Aurillac, équipe modeste.

Place aux jeunes pour remplacer les blessés

David Auradou, coach des avants montois, est conscient des enjeux. Il est confiant dans son équipe, même si elle est handicapée par de nombreux blessés : "On sait que ça va être un match très très compliqué, mais c'est un challenge à relever. On a des joueurs absents pour cause de blessures, mais ça permet à des jeunes joueurs d'avoir du temps de jeu, de prouver leur valeur. Ce sont, pour la plupart, _des joueurs issus du centre de formation_, qui s'entraînent avec nous depuis un an, deux ans pour certains. Donc, je ne suis pas plus inquiet que ça sur leur prestation face à ce genre de grosse équipe. Ça se joue à un ou deux ballons gagnés ou perdus, ils faut qu'ils soient gagnés pour nous et qu'on est les bons rebonds et cette chance là, elle se provoque."

Parmi les jeunes joueurs alignés ce jeudi soir, mais qui ont déjà foulé le terrain à plusieurs reprises, il y a Romain Laterrade, Maxime Gouzou. Romain Durand jouera également pour la première fois de la saison en numéro 7.

Un deuxième échec nous serait fatal pour la course à la qualification - Julien Tastet, capitaine du Stade Montois

Julien Tastet, sera lui aussi sur le terrain. Le capitaine des Jaune et Noir, le sait, son équipe n'a pas le luxe de perdre à domicile : "On a déjà grillé un jocker à domicile, en perdant contre Aix-en-Provence. On sait un deuxième échec nous serait fatal pour la course à la qualification, donc surtout _rester sur la même dynamique qu'à Béziers_, avec un état d'esprit irréprochable ce qui nous a permis de ramener un point à 14. En s'appuyant sur une grosse conquête, une défense irréprochable, si on arrive à être performant dans ces secteurs là, face à Bayonne , je pense qu'on sera pas loin de la vérité."

SMR /Bayonne, match à suivre sur France Bleu Gascogne dès 20h30.