Pro D2 : Grenoble recrute à Vienne

Un Viennois va venir renforcer les avants grenoblois la saison prochaine. Le FCG (Pro D2) annonce la signature du pilier du CS Vienne (Fédérale 1) et international Suisse, Vincent Vial. Le joueur de 27 ans, 1,79 m et 116 kg, qui intéressait d'autres club de Pro D2 selon nos informations, s'engage jusqu'en 2024. Formé chez les Damiers de Romans-sur-Isère, Vincent Vial est aussi passé dans sa carrière par les espoirs du LOU, l'ASVEL Rugby et Mâcon. Il évolue à Vienne depuis quatre saisons.

