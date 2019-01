ProD2 : Le Stade Montois reçoit le leader pour commencer l'année

Mont-de-Marsan, France

Le match sera à vivre sur France Bleu Gascogne à partir de 20H30. Le Stade Montois Rugby va tenter de rester invaincu sur sa pelouse de Boniface ce vendredi soir. Pour 17e journée de championnat de ProD2, les jaunes et noirs, 5e, affrontent le leader au classement : Nevers, promu il y a seulement deux ans.

Ce vendredi soir, les Montois pourront compter sur Rémi Talés, le demi d’ouverture, l’un des maîtres à jouer du Stade Montois, fait son retour dans le groupe après deux mois d’absence, consécutifs à une blessure aux cervicales : "C'est vrai que ça a été long. J'attaque une nouvelle saison ! Le plus important est que j'ai bien récupéré. Pour le moment, je me sens bien. On reprend l'année par le leader, c'est l'ogre de la ProD2 cette saison, on sait à quoi s'attendre et de repartir de suite."

L'ogre Nivernais

L’Uson est assurément beau club et belle équipe. Dans un territoire sans sport de haut niveau et en seulement quelques années les jaunes et bleus de la Nièvre ont su se développer de manière assez inédite et sidérante. Responsable de cette éclosion rapide le président du club, Régis Dumange. Un toquet de balle ovale qui a fait fortune dans le textile et investit du lourd dans la maison. Certes le club est plus que centenaire mais l’Uson a végété longtemps dans l’antichambre du rugby professionnel.

C’est à partir de 2013 que Nevers planifie son projet et affirme ses ambitions. D’abord avec un stade de 7.500 places qui accueille cette année une moyenne de 6.500 spectateurs et va passer à 10.000. Ensuite, avec des infrastructures d’entrainement et d’accueil digne des clubs huppés de Top 14. Avec surtout un budget colossal, le plus gros de Pro D2, plus de 12 millions d’euros. Avec enfin un recrutement de luxe. Dernier arrivé, Josaia Raisuqe, ailier de feu fidjien en provenance du Stade Français, meilleur marqueur de ProD2. Avec aussi à la mêlée l’ancien montois Fred Urruty, très expérimenté et qui a trouvé à Nevers une deuxième jeunesse.