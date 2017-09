Rugby - ProD2 : le Stade Montois Rugby s'impose à la maison, Dax s'écroule à Bayonne

Quatrième journée de Pro D2 de rugby ce vendredi soir. Le Stade Montois, dixième accueillait Vannes, neuvième. Avec six essais, les Montois ont eu chaud mais s'imposent 38 à 11. En revanche, la soirée a été beaucoup plus compliquée pour l'US Dax, défait 51 à 15 à Bayonne.

Quatrième journée de Pro D2 de rugby ce vendredi soir. Le Stade Montois, dixième accueillait Vannes, neuvième. Avec six essais, les Montois ont eu chaud mais s'imposent 38 à 11. En revanche, la soirée a été beaucoup plus compliquée pour l'US Dax, défait 51 à 15 à Bayonne.

Le derby de l'Adour entre Bayonne et Dax a tourné au cauchemar pour Dax, qui s'incline 51 à 15. A Jean-Dauger, les Bayonnais ont fait preuve d'un jeu offensif varié et de qualité, marquant pas moins de cinq essais, contre deux pour les Dacquois, marqués par Bureitakiyaca (20), transformé par Adrien Bau et Chiappesoni (25). Adrien Bau qui passe aussi une pénalité (16). Avec cette lourde défaite, Dax est dixième au classement.

De son côté, Mont-de-Marsan a réalisé un carton plein 38-11 en infligeant six essais à Vannes, et empoche au passage le point de bonus offensif. Les essais sont signés Garrault, Wakaya, Laousse, Matanavou, Brethous et Laborde. Les Montois sont à treize essais au total en deux rencontres au stade Guy Boniface. Avec cette nouvelle victoire, Mont-de-Marsan est désormais cinquième à quatre longueurs du leader Colomiers. Prochain match comptant pour la cinquième journée vendredi prochain, le Stade Montois recevra Carcassonne et Dax se déplacera à Massy.

Dimanche, Carcassonne recevra Perpignan à 14H15 en clôture de cette quatrième journée de ProD2 de rugby

Le classement