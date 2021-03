Rugby - ProD2 : le VRDR reçoit Aurillac pour garder un espoir de maintien

Après huit rencontres consécutives sans victoire, Valence-Romans est dans l'obligation de l'emporter

S'il reste encore une petite chance de se maintenir en Pro D2, elle passe nécessairement par une victoire ce vendredi soir contre Aurillac. Distancés de huit points au classement par le premier non-relégable, les Damiers vont devoir remporter au moins quatre succés lors des sept derniers matches de la saison. Après des prestations encourageantes à Perpignan, Colomiers et Mont-de-Marsan, les hommes de Johann Authier doivent désormais valider les progrés démontrés lors de ces sorties.

La composition d'équipe du VRDR contre Aurillac - VRDR

Trois changements dans le 15 de départ après le nul à Mont-de-Marsan

Johann Authier a procédé à seulement trois changements pour démarrer cette rencontre cruciale contre Aurillac. Romain Colliat va débuter au poste de talonneur, Nicolas Faltrept a été choisi au poste de demi de mêlée en lieu et place de Nicolas Faure et Dug Codjo fait son retour au poste de trois quart aile pour remplacer Eddy Sawailau, blessé et "out" jusqu'à la fin de la saison.