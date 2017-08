Rugby - ProD2 : Nouveau départ pour Colomiers

L’US Colomiers entame la nouvelle saison de ProD2 vendredi soir à Aurillac (20 heures) avec à sa tête un staff tout neuf. Le club a terminé la saison passée à la septième place et compte bien se mêler une nouvelle fois à la course aux phases finales.

Ne pas ressasser, voilà le maître mot de Colomiers au moment d’attaquer cette nouvelle saison. Ressasser la qualification ratée la saison dernière pour trois petits points dixit le capitaine Aurélien Béco. Ne pas gamberger non plus suite au départ de Bernard Goutta, manager emblématique des dernières saisons columérines, remplacé à la tête du staff par Olivier Baragnon.

Baragnon en terrain connu

Le nouveau manager sait où il met les pieds : « J’ai fait appel à lui parce que je le connais bien. Il a été entraîneur des Espoirs, il était là avec Pierre-Henry Broncan pour faire remonter le club en ProD2 en 2012, et puis il a aussi fait l’année suivante avec Bernard Goutta » explique le président de Colomiers Alain Carré. Et le nouveau manager ne cache pas non plus son plaisir de retrouver Bendichou : « Je suis très attaché à ce club, j’ai plaisir à retrouver certaines têtes qui ont pris de la maturité, pour ne pas dire qu’elles ont vieilli ! »

Olivier Baragnon, manager de l'US Colomiers : "J'espère prendre beaucoup de plaisir" Copier

Olivier Baragnon aura à ses côtés pour l’épauler Marc Dantin, qui s’occupera des avants, et Julien Sarraute, pour les arrières. Un fonctionnement en trio inédit à Colomiers, une volonté du président : « j’ai toujours préféré un duo d’entraîneurs avec plus de responsabilités, mais là, il y aura 35 à 40 joueurs à gérer sur et en dehors du terrain, alors ils ne seront pas trop de trois ».

Olivier Baragnon, le nouveau manager de Colomiers. © Maxppp - Maxppp

Deux victoires et une défaite en matchs amicaux

Le nouveau trio est satisfait de ce qu’il a pu observer lors de la pré-saison, deux matchs amicaux remportés face à Montauban et Castanet. Colomiers s’est aussi incliné face au Stade Toulousain lors du « Derby », mais la deuxième mi-temps a donné des motifs d’espoir au staff (28-7 à la mi-temps défaite 33-28 au final). « C’était pas mal mais il va falloir qu’on soit meilleur offensivement, on a été brouillons. On a essayé de se retrouver sur l’état d’esprit, notre marque de fabrique, mais ça ne suffira pas, donc il faut mettre beaucoup plus de précision sur ce que demande le staff » précise Aurélien Béco.

La demande c’est le jeu de mouvement cher aux supporters de Michel-Bendichou, « c’est ce qui est prôné depuis Sadourny, Galthié et même Skrela, donc j’espère qu’on continuera dans la même lignée » avoue Baragnon.

Aurélien Béco, 3e ligne et capitaine de l'US Colomiers : "La ProD2 est de plus en plus rude d'année en année" Copier

Un groupe stable

Sur le plan du recrutement, pas de folies mais des renforts ciblés pour pallier les principaux départs. Ainsi en 3e ligne les arrivées de l’expérimenté Jean-Pierre Perez (163 match en pro à Perpignan) et du tongien Daniel Faleafa (en provenance d’Albi) compensent le départ de Martin Puech à Pau. Derrière, les départs notamment de Florian Nicot (vers Pau) et Thomas Ramos (retour de prêt au Stade Toulousain) seront équilibrés par la venue du centre australien passé par Brive, Chris Tuatala-Morrison et des polyvalents Sebastian Poet (ouvreur/arrière, Soyaux-Angoulême) et Randall Kamea (centre/ailier, Bourgoin). « On cherche à rester sur une dynamique, confie le président Carré. Pas forcément recruter des noms mais des joueurs pour compenser les départs d’éléments. On a aussi une certaine fierté à voir certains partir en Top 14, ça prouve que Colomiers a été un bon tremplin pour eux, et ça donne aussi à d’autres l’envie de venir ».

Pour débuter, Colomiers se déplace à Aurillac (vendredi à 20h), puis recevra ensuite Perpignan puis Bayonne. Autant dire qu’il ne faudra pas de retard à l’allumage. « Ce sont d’entrée de très gros clients » soupire Olivier Baragnon... « copieux » résume Aurélien Béco. Le président Alain Carré vise malgré tout une place en phases finales, « on ne l’a pas souvent dit mais cette année si ! Il nous faut être dans les six pour goûter à nouveau à l’ambiance extraordinaire des phases finales ». Réponse dans huit mois.