Rugby : qualifiée pour la Coupe du monde 2023, l'Espagne jouera deux matchs à Bordeaux

En battant le Portugal, ce dimanche, l'équipe de rugby d'Espagne s'est qualifiée pour la Coupe du monde 2023 en France. Placés dans la poule B, les Espagnols joueront deux matchs à Bordeaux face à l'Irlande et l'Afrique du Sud. Le calendrier des matchs au Matmut Atlantique est donc quasiment rempli.

Le tableau des matchs à Bordeaux de la Coupe du monde 2023 se précise depuis la qualification, dimanche, de l'Espagne pour le tournoi final, en battant le Portugal (33-28) à Madrid. Les Espagnols sont reversés dans la poule B avec les champions du monde sud-africains, l'Écosse, l'Irlande et un adversaire du continent américain encore à déterminer.

Le XV del Leon disputera deux de ses matchs de poule au Matmut Atlantique, le samedi 9 septembre 2023 contre l'Irlande et le dimanche 17 septembre contre l'Afrique du Sud. On connait donc les affiches de quatre des cinq rencontres qui se joueront à Bordeaux. Reste seulement à déterminer l'adversaire des Samoa, qui sera le vainqueur du match aller-retour entre le Chili et les États-Unis.

La dernière participation de l'Espagne à une Coupe du monde de rugby remonte à 1999 quand l'équipe ibérique avait perdu ses trois rencontres, contre l'Uruguay (27-15), l'Afrique du Sud (47-3) et l'Ecosse (48-0).

Le calendrier des matchs à Bordeaux