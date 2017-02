Rugby : quand Bernard Laporte entraîne un club amateur marseillais

Il avait promis, avant d'éêtre élu président de la Fédération Française de rugby, qu'il viendrait entraîner en milieu amateur : Bernard Laporte répond présent. L'ancien technicien du RC Toulon était aux manettes ce mardi soir, sur le terrain du Stade Phocéen à Marseille

Bernard Laporte l'ancien entraîneur du RCT et de l'Equipe de France a de nouveau entraîné ce mardi soir ; et pas n'importe quel club : les amateurs du Stade Phocéen, dans le onzième arrondissement de Marseille !

Bernard Laporte encourage, conseille © Radio France - Tony Selliez

C'était une promesse avant qu'il soit élu président de la Fédération Française de rugby. Promesse tenue, donc ! En filigrane, l'idée c'est de rappeler que bientôt de nouveaux cadres fédéraux vont venir épauler les dirigeants amateurs, dans leurs démarches, pour la formation mais aussi la gestion administrative de leurs clubs : une manière à la fois de les soulager dans leurs tâches et de "professionnaliser" le monde amateur.

"On va aider ces clubs à former des jeunes. On a plein de demandes, surtout d'anciens joueurs professionnels qui vont être dans les 200 cadres fédéraux qui vont aller et venir dans les clubs" Bernard Laporte