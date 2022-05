Rugby - Quand le club du Lardin-Saint-Lazare reçoit les conseils de trois joueurs du CA Brive

Qu'on ne leur dise pas qu'ils entraînent en amateur, les trois joueurs en question ne veulent pas en faire la promotion et préfèrent rester à leur place. Néanmoins, depuis quelques mois, Enzo Hervé, Guillaume Galletier et Daniel Brennan vont régulièrement assister aux entraînement de l'USV Le Lardin. Dans l'anonymat ou presque. "On a eu l'humilité et la modestie de ne pas trop le mettre en avant" raconte Aurélien Lagarde, le coach du club. "Ils sont très humbles et n'aiment pas trop être mis en avant." Du coup, "on travaille sereinement" estime l'entraîneur. La clé du succès ? En tout cas, l'USV a disputé une demi-finale pré-fédérale cette année et montera la saison prochaine en Fédérale 3.

Une envie partagée entre les quatre acteurs

Tout a commencé lors de la saison perturbée par la Covid, par un contact entre lui et l'ouvreur Enzo Hervé. "Je l'avais appelé pour avoir des contacts sur des joueurs, au moment où l'on cherchait à se renforcer" confie Aurélien Lagarde. _"C'_est là où il m'a dit que ça le brancherait bien de venir te donner un coup de main de temps en temps" explique le coach, rappelant aussi les origines périgourdines de Enzo Hervé, formé au Bugue et dont la cousine Carla Neisen a aussi évolué en Dordogne. Ensuite, Enzo Hervé va en parler à ses amis au club, et c'est comme ça que Guillaume Galletier et Daniel Brennan se retrouve dans cette aventure.

"Une envie de transmettre et une gentillesse indescriptible"

Durant la saison, les trois joueurs viendront régulièrement assister aux entraînements des joueurs de l'USV. Techniquement, pour le petit club du Lardin, cela a eu un impact "énorme", poursuit Aurélien Lagarde. "Ils ont tous un profil particulier : Enzo sur l'attaque, Guillaume sur la défense, Daniel sur la mêlée" confie le coach, qui avoue aussi l'impact émotionnel d'une telle venue. "Quand un discours est donné par Enzo Hervé, Daniel Brennan ou Guillaume Galletier, forcément, ça a une autre portée. _Les gars ont des étoiles dans les yeux_"

Ce qui a surpris aussi les joueurs amateurs, c'est la maturité des joueurs. "Ils ont 22,23 ou 24 ans" souligne Aurélien Lagarde, "ils ont vraiment un discours d'une maturité impressionnante." Au-delà du rugby, le coach du Lardin raconte la "gentillesse"' de ces trois-là, et leurs qualités humaines évidentes. "On est tous amis désormais". L'aventure se poursuivra-t-elle ? En tout cas, les trois joueurs seront encore professionnels à Brive l'année prochaine, soit à 30 minutes du petit club de Dordogne.