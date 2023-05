Rugby, quart de finale Pro D 2, Mont-de-Marsan vs Agen, un duel Gascon

Dans le vent, sous la pluie, les lices de Boni pour un nouvel affrontement et une belle tranche de quart

Rencontre qui va se disputer sous les averses favorisant peu le jeu offensif, entre deux équipes qui se connaissent par cœur. Le Stade cette saison a perdu deux fois, en championnat ordinaire, face au SUA. Et les agenais depuis de nombreuses années sont la bête noire des landais. Reste, avant le coup de sifflet le bilan du club rayé cette saison, une troisième place, une fois encore un podium et une nouvelle qualification, la 15è depuis 1998. Soit en un quart de siècle ! La scène: des trombes d’eau, une soirée « frisquounette », pas plus de treize degrés au coup d’envoi, du vent en rafales, jusqu’à cinquante kilomètres par heure…décor planté pour cette tranche de quart qui vaut pour gâteau et cerise dessus. Les deux équipes se ressemblent. Beaucoup. Les conditions de jeu vont être donc limitées par la météo, tout autant que par l’appréciation de chacun sur l’autre. On se connait, on s’est épié. Agen comme le Stade Montois a l’habitude des phases finales et des grands rendez-vous. Et les pruneaux sont bien mauvais compagnons de pré depuis des lustres pour les gascons qui les digèrent mal…les pruneaux ! Il y a toujours eu contentieux entre les deux clubs, Albret contre Gascogne, c’est ancestral, l’antagonisme. 2015. Toulouse. Finale d’accession. On est dans les arrêts de jeu. Le buteur Manu Saubusse peut donner la victoire aux guêpes. Pénalité en coin. Le ballon passe à côté des perches. Agen est en Top 14. 16-15. Cruel planchot! Avant ce coup du sort, pourtant, pilonnage en règle des avants montois devant les perches agenaises…quatre mêlées écroulées par les lot- et- garonnais. Faute majeure non sanctionnée par un arbitre fort douteux qui aurait valu, la faute, essai de pénalisation. Et victoire landaise. Par compensation aussi à un autre essai montois refusé plutôt. Illégitimement .Yann Brethous, combattant ultime, légionnaire magnifique, rescapé de l'escroquerie, gladiateur montois de la troisième ligne ardente, n'a pas digéré la sentence. Agen…le chat noir vous dis-je! Les deux équipes se retrouvent pour un énième duel qui donnera ticket pour une demi à Grenoble. Les deux la veulent. Pour ce faire, Agen va normalement appliquer son jeu restrictif et destructeur. Mais Agen est fort combattant et sait "matier" face à l'adversité. Dans le contexte Mont-de-Marsan va avoir du mal à envoyer de la vitesse. Mais le Stade a un pack énormissime, aussi, une mêlée solide, des mauls conquérants. Bon....Il va y bavoir assurément sacré partie de manivelle !