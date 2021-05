Rugby - Que deviennent les anciens brivistes ? - Anderson Neisen, les racines en catheter

Quitter la Corrèze est un bien grand mot pour le fils d'une grande famille de rugby. Avec sa femme, Anderson Neisen est installée à Saint-Bazile-de-Meyssac, à une heure de route d'Aurillac. Il descend dans la cité cantaloue pour les entraînements.

Un maintien en Pro D2 à aller chercher

C'est qu'Anderson Neisen a beau être né à Clermont, c'est à Brive qu'il s'est formé. "C'est mon club de coeur" raconte le demi d'ouverture qui voit désormais la vie en rouge et bleu, les couleurs d'Aurillac. "On a un maintien à aller chercher" raconte-t-il "et on va tout faire pour. On a un super groupe, solidaire...un peu comme le Brive de l'époque".

Un groupe qui va s'amputer d'un membre à la fin de l'année. Le capitaine Paul Boisset va prendre sa retraite. Un ami d'Anderson Neisen, avec qui il a beaucoup travaillé. "C'est vraiment dommage mais je sais qu'on le reverra au stade. Puis c'est un ami, on se reverra nous deux, c'est sûr."

Anderson Neisen se sent très bien à Aurillac. Sous les ordres du Tulliste Maxime Petitjean, il sent qu'il a franchi un cap. Après 26 matchs dont plusieurs titularisations, le Briviste remercie le club de lui avoir fait confiance. Seul regret : "ne pas avoir passé ce pallier à Brive."

Pourtant issu d'un groupe aussi solidaire (les Méla, Péjoine, Mignardi ou Germain), Anderson Neisen a quitté Brive en 2016. Il part alors en Fédérale 1, à Limoges. "J'étais dégoûté du rugby pro. Il m'a fallu un an pour me remettre la tête à l'endroit" se souvient Anderson. Après un passage à Valence, il est repéré par Thierry Peuchlestrade et arrive donc dans la préfecture du Cantal.

Un regard attentif sur son ancien club

Mais, Anderson Neisen a toujours un oeil sur la situation du CAB. Il regarde tous les matchs, et admire cette équipe qui joue très bien. "Enzo, je me régale à chaque match, chaque samedi" souligne-t-il. Et pour cause, Enzo Hervé est son cousin. "Lorsqu'on était au Bugue, il était de la même génération que ma soeur (Carla), donc ils jouaient ensemble souvent. Et déjà, on voyait que c'était un surdoué. Après, il a aussi beaucoup travaillé pour en arriver là où il est" note le bienveillant cousin.

Un oeil aussi sur les matchs de sa soeur, Carla Neisen, qui évoluait encore il y a quelques semaines avec l'équipe de France féminine contre l'Angleterre. Une défaite 10 à 6 frustrante et "bien dommage" selon l'ouvreur aurillacois.