Rugby - Que deviennent les anciens brivistes ? - Guillaume Namy vise la montée avec Narbonne

Briviste historique, au club depuis 2008, Guillaume Namy a quitté la Corrèze pour le club de Narbonne, en Nationale l'an dernier Et aujourd'hui, il est proche de vivre une nouvelle remontée, en Pro D2 cette fois. "Depuis le retour du confinement, on est sur une très bonne série. Même s'il y a eu quelques accrocs dont un à Albi, on a bien redressé la pente" analyse l'allier de 32 ans.

Le RC Narbonne a donc la possibilité de monter à l'échelon supérieur. Mais, rien n'est fait. "La montée se joue sur une demi-finale sèche" rappelle l'ancien briviste. "C'est un match de la montée, comme j'ai pu en connaître à Brive. Au fur et à mesure des années, on prend de l'expérience et de l'âge" sourit Guillaume Namy.

Il suit les matchs du CA Brive chaque week-end

Il y a un an, Guillaume Namy a décidé de quitter Brive, en bons terme. Il s'est rapproché de sa famille, ses parents. "Ils ont pu voir leur petite fille plus souvent" sourit l'ailier originaire de Céret, dans les Pyrénées-Orientales. Mais il garde un lien avec Brive. "On revient voir les beaux-parents et les copains, quand on peut : JB Péjoine, Saïd, Thomas Acquier, Guillaume Galletier..."

Il suit les matchs du CA Brive tous les week-end. "Ils font une super saison, notamment derrière" estime-t-il, notant les progrès d'un joueur, en particulier. "J'adore Enzo (Hervé), il a franchi un cap. Al'époque, on voyait ce potentiel déjà, qui était un peu inhibé par sa timidité. Il a petit à petit progressé, avec une grande aide de JB sûrement qui le lâche pas. Il devient un joueur très bon dans la stratégie, dans ses choix, dans le fait de donner le tempo au match."

Guillaume Namy va en tout cas suivre les matchs dès qu'ils reprendront, en attendant la fin de sa saison. La dernière ligne droite commence ce dimanche, avec un déplacement à Nice, où il retrouvera deux anciens brivistes (Richard Fourcade et Julien Caminati). Enfin, si la Covid laisse tranquille Narbonne, qui a vu son match reporté le week-end dernier.