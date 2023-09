Rugby - Qui est Juan Manuel Alonso, cet ancien Espoir briviste qui joue la Coupe du Monde avec l'Uruguay ?

C'est l'évènement de ce mois de septembre : la Coupe du Monde de Rugby se déroule en France au début de cet automne. Beaucoup de clubs de l'hexagone ont de nombreux joueurs, c'est le cas du CA Brive qui a laissé pour deux mois le demi-de-mêlée Vasil Lobzhanidze à la Géorgie. Mais, il n'est pas le seul briviste ou ancien briviste présent avec son équipe nationale.

Le sélectionneur uruguayen Esteban Meneses a en effet sélectionné Juan Manuel Alonso dans sa liste des 33 joueurs. Le trois-quarts centre, âgé de 21 ans, a évolué pendant un an à Brive en 2021, dans l'équipe des Espoirs. Malgré cela, son début de Coupe du Monde de rugby fut compliqué, blessé à un entraînement, l'empêchant de disputer le match contre le XV de France et celui contre l'Italie. Il sera dans les 23 qui affronteront la Namibie ce mercredi.

Un passage très apprécié au CA Brive

Son CV est arrivé sur le bureau de Sébastien Bonnet, le directeur du centre de formation. "Ca a été une opportunité qu'un agent nous a proposé, explique l'ancien demi-de-mêlée cabiste, on a analysé son profil qui nous a beaucoup plu".

Son passage a été très positif à l'entendre. "Il est poli, discipliné, avec une grosse culture du travail. Un profil très puissant, très fort défensivement et dur sur l'homme. Quand il attrapait les adversaires, ils s'en rappelaient" se souvient Sébastien Bonnet. Les coachs des Espoirs, dont Philippe Carbonneau, l'ont même passé de ailier à centre. Une polyvalence appréciée. "J'ai beaucoup appris" se souvient Juan Manuel Alonso, "surtout de Philippe Carbonneau, des préparateurs physiques et je me suis fait beaucoup d'amis" complète le joueur, citant Axel Muller, Francisco Coria Marchetti ou encore Lucas Paulos.

Il fait les frais de la réglementation sur les JIFF

Malgré cette belle année, le joueur ne sera pas conservé par le CAB. La faute à son impossibilité à devenir JIFF, Joueur Issu de la Formation Française. "Si on l'avait détecté un peu plus tôt, peut-être que notre réflexion aurait été différente" semble regretter Sébastien Bonnet, "mais on l'avait recruté en connaissance de cause, en discutant avec le joueur, au courant que ce serait compliqué pour lui d'être conservé ici."

Juan Manuel Alonso s'en est allé, en revenant au Club Atlético Peñarol, basé à Montevideo. "J'ai fait une bonne saison, expliquait le joueur, j'ai pu jouer beaucoup de minutes et je le dois beaucoup à mon expérience à Brive" souligne le joueur, qui ne serait pas contre revenir un jour en France. A Brive ?