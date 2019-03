Raoul Barrière le "sorcier de Sauclières" est mort

Raoul Barrière, l'ancien joueur et entraîneur de la mythique équipe de l'AS Béziers qui a remporté six boucliers de Brennus dans les années 70, est décédé ce vendredi à l'âge de 91 ans

Raoul Barrière a remporté six boucliers de Brennus dans les années 70 avec Béziers

Béziers, France

Une légende du rugby biterrois nous a quittés. Raoul Barrière est décédé ce vendredi à l'âge de 91 ans.

Il aura consacré toute sa carrière au rugby en grande partie à Béziers. Raoul Barrière a démarré à Aurillac au début des années 50 au poste de pilier avant de rejoindre l'ASB jusqu'au milieu des années 60.

C'est surtout comme entraîneur qu'il a marqué le rugby biterrois. Raoul Barrière est surnommé le "sorcier de Sauclières" du nom du stade où jouait l'équipe à l'époque. Grâce à lui, Béziers a remporté six boucliers de Brennus (1971, 1972, 1974, 1975, 1977, 1978) et régné sans partage sur le rugby français. Raoul Barrière a ensuite poursuivi sa carrière de coach à Millau, Narbonne et Valence.

C’est avec une immense tristesse que l’ensemble de l’ASBH a appris ce jour la disparition du « sorcier de Saucières », Monsieur Raoul Barrière. Entraîneur du Grand Béziers, il restera une figure mythique de notre Club. Nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches. ❤️💙 pic.twitter.com/8SsxvPoBqa — ASBH Officiel (@ASBHOfficiel) March 8, 2019

Le sorcier de Sauclieres est mort. Le monde du #rugby et #Béziers sont en deuil. Raoul #Barrière, est un entraîneur qui a révolutionné son sport. Je suis triste. Je suis bouleversé, comme chaque Biterrois. — Robert Ménard (@RobertMenardFR) March 8, 2019