Rugby - Régionale 2 : l'US Millas voit ses espoirs de titre s'envoler

Ce n'est ni la bière, ni le soleil de plomb qui fait mal à la tête de Millas ce dimanche. Pour la deuxième année consécutive, l'US Millas échoue en finale de Régionale 2 de rugby. Défaite 24 à 14 face à Corbières XV sur la pelouse du stade Paul Bergère à Lavelanet, en Ariège. La marche était trop haute.

"Si tu n'as pas la pression là, tu ne l'auras jamais"

Galvanisés par les centaines de supporters "Rouges et Noirs" venus les soutenir, les joueurs de l'USM impriment un rythme effréné en première mi-temps. Du jeu, du jeu et encore du jeu. À la 30e minute, tout le monde est "capot ouvert". L'une des clés de cette finale sera la fraîcheur et la gestion des corps. Au moment de rentrer aux vestiaires, les joueurs millassois lèvent le poing, ils mènent 9 à 6.

En seconde période, les deux formations attaquent pied au plancher. Rugby champagne, des espaces se créent et les joueurs de l'Aude vont deux fois dans l'en-but de l'USM. Malgré un essai inscrit entre-temps par les Catalans, ils ne reviendront pas. Score final : 24 à 14. Des larmes de crocodile dévalent les joues de ses grands gaillards, rougies par le soleil et le combat qu'ils viennent de mener.

"On perd la tête haute"

Descendus sur la pelouse pour consoler des héros inconsolables, les supporters de Millas le concèdent "Corbières XV était plus fort, mais on perd la tête haute." À peine le temps de se remettre de leurs émotions, les supporters "Rouges et Noirs" l'assurent : "L'année prochaine, on reviendra et on le soulèvera pour de bon le planxot !"