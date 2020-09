Rugby : Régis Sonnes rejoint l'équipe d'entraîneurs des - 20 ans

Régis Sonnes rejoint l'équipe d'entraîneurs de l'équipe de France de moins de 20 ans de rugby. Le Gascon sera chargé de former les avants et d'aider l'équipe à s'améliorer sur la conquête aérienne.

Le Gascon Régis Sonnes va assister le coach de l'équipe de France de rugby des moins de 20 ans. Il sera chargé de former les avants et d'aider l'équipe, championne du monde en titre, à s'améliorer sur la conquête aérienne.

Régis Sonnes, 48 ans, qui a commencé au Stade Montois, a ensuite joué à Toulouse. Il a aussi porté le maillot de Brive et d'Agen. Il a ensuite entraîné notamment Agen, Narbonne, Bordeaux-Bègles et plus récemment le Stade Toulousain.

Le quadragénaire a également pris en charge une sélection nationale : celle d'Espagne. Le rythme des matchs en équipes nationales lui plaît, et il est heureux de retrouver ça avec l'équipe de France des moins de 20 ans : "Il y a beaucoup de temps de préparation, d'analyse, de planification, et quand on rentre dans les semaines de match il faut être dans l'action. J'ai beaucoup aimé ça, plus que le championnat où l'on est plus sur une forme de routine."

D'autre part, celui qui a remporté le Brennus en 2019 avec le Stade Toulousain reste au contact du haut niveau et dans la transmission aux jeunes. L'objectif pour les moins de 20 ans, après deux victoires consécutives en championnat du monde (2018 et 2019) est de se maintenir au même niveau et de s'inscrire durablement dans le Top 4 des meilleures équipes du monde. Au delà de l'aspect sportif, c'est véritablement la pédagogie qui intéresse Régis Sonnes : "En parallèle de l'éducation des parents, travailler sur d'autres fondements comme le respect, la solidarité, le regard sur les autres."