Rugby : Rencontre avec Serge Crouzier, l'entraîneur qui a découvert Jean-Baptiste Gros à Tarascon

Avant même qu'on ait le temps de les lui demander, Serge Crouzier sort les photos d'archives. Sur un cliché un peu pixellisé, il nous montre du doigt un petit garçon qui porte un T-shirt gris : "lui, c'est Jean-Baptiste Gros". C'est à Tarascon que le joueur tricolore a pris sa première licence. Son club est très fier de voir un de ses enfants jouer en équipe de France ce vendredi soir.

ⓘ Publicité

Le club de rugby de Tarascon dans les années 1990. Au dernier rang, le troisième en partant de la gauche, c'est Jean-Baptiste Gros - Club de rugby Tarascon

"Jean Ba", comme il l'appelle, Serge Crouzier l'a rencontré enfant. La future star n'a alors que huit ans, et décide de s'inscrire au rugby. "Si vous m'aviez demandé à l'époque, si je pensais que ce garçon allait jouer en équipe de France, j'aurais répondu qu'il reste du chemin à faire", sourit l'entraîneur.

Du chemin aujourd'hui parcouru, il faut dire que même petit Jean-Baptiste Gros avait du potentiel "Il avait un sacré gabarit, se souvient Serge Crouzier. On lui donnait le ballon, il avançait, il marquait".

"Mais oui, c'est bien Jean-Baptiste Gros"

À l'adolescence, Jean-Baptiste Gros change de club, son coach le perd alors de vue, jusqu'à un certain jour dont Serge Crouzier se rappelle comme si c'était hier : "J'allume la télévision, pour regarder un match du RCT, le club de Toulon. Il me semble bien que ce garçon me dit quelque-chose. Mais quand je le connaissais, il avait dix ans. Là, il en avait sept de plus. Il avait doublé de volume et portait une moustache."

Pour en avoir le cœur net, il décroche son téléphone : "je contacte un ami qui était au club de rugby avec moi. Il me dit qu'il sait pourquoi je l'appelle, et que c'est bien le Jean-Baptiste Gros qu'on avait à l'école de rugby".

loading

Serge Crouzier reprend alors contact avec son ancien élève : "Je l'ai félicité, il m'a dit que souvent quand il était petit je le grondais. Mais c'est juste que je sentais ses capacités et que je voulais le pousser au maximum."

Des décennies d'engagement au service du club

Visiblement, le joueur ne lui en a pas tenu rigueur, puisqu'il a décidé il y a quelques années de lui faire parvenir un de ses maillots, porté en équipe de France. Une attention qui a touché son ancien coach, surtout lorsqu'il a pris le temps d'observer l'objet.

"En dessous de son numéro, on peut lire en petite lettres: Rugby club Tarascon. Et ça, c'est le tampon de la reconnaissance", explique-t-il, ému. "Vous savez, j'ai une femme et des enfants, mais le rugby, j'y passe beaucoup de temps, et depuis 33 ans."

Le club de Tarascon compte se réunir pour regarder le match ce vendredi soir. Serge Crouzier reconnaît qu'il aura du mal à lâcher son ancien protégé des yeux. Même s'il ose à peine le dire à voix haute, l'entraîneur rêve que Jean-Baptiste Gros revienne saluer son ancien club, et pourquoi pas avec la coupe du monde à la main.