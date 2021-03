Rugby : René Bouscatel peut-il être le nouveau président de la LNR?

L'ancien président du Stade Toulousain René Bouscatel saura ce mardi s'il est élu ou non à la tête de la Ligue Nationale de Rugby. Il est opposé dans cette élection à Vincent Merling, le président du club de La Rochelle.

Une figure du Stade Toulousain à la tête de l'institution qui représente les clubs de l'Ovalie française? C'est en tout cas ce qui pourrait bien se dessiner après l'élection du nouveau président de la LNR, la Ligue Nationale de Rugby. Deux candidats sont encore en lice pour le poste, le président de La Rochelle Vincent Merling et donc René Bouscatel.

Réponse finale ce mardi dans la journée. Selon les informations de nos confrères de l'Equipe, entre 14 et 17 présidents de club seraient favorables à l'élection de René Bouscatel.

Sur un total de 30 présidents invités à participer à cette élection (les 14 clubs de Top 14 plus les 16 de Pro D2) sans oublier celles de Provale et de la FFR, autant dire qu'il est donc encore bien difficile de se prononcer sur l'identité du futur président de la Ligue Nationale de Rugby.

Des présidents de club se sont manifestés spontanément auprès de moi. Je voudrais qu'on explore de nouvelles pistes, et je rends hommage au gros travail fait par la Ligue depuis des années. Je vois au moins deux ou trois chantiers : apaiser les relations avec la FFR, trouver des solutions financières pour tous les clubs avec la crise sanitaire, une coopération plus active entre Top 14 et Pro D2" - René Bouscatel dans l'émission 100% Club du 19 février 2021.

Président du Stade Toulousain pendant 25 ans

Sur le papier, René Bouscatel affiche un CV plutôt impressionnant, avec 25 ans de présidence à la tête du Stade Toulousain entre 1992 et 2017. René Bouscatel a connu neuf titres de champion de France et quatre de champion d'Europe avec les Rouge et Noir.

Aujourd'hui à la tête d'une société de conseil, René Bouscatel s'était aussi porté candidat pour la reprise du club de l'AS Béziers en Pro D2 à l'été 2020. Une candidature qui n'avait finalement pas abouti.