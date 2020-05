Rugby : reprise complète espérée autour du 10 août pour les joueurs de l'ASM Clermont

Le staff technique du club auvergnat a travaillé sur un plan de reprise en plusieurs phases. D'abord à distance, puis avec des tests physiques et par petits groupes de joueurs. Une montée en puissance dosée en fonction des risques sanitaires. Franck Azéma fait le point.

L'entraîneur de l'ASM Franck Azéma et ses joueurs.

Dans une interview publiée ce mercredi sur le site du club, Franck Azéma a fait le point sur le programme de reprise envisagé pour l'effectif et le staff technique. Le directeur sportif de l'ASM Clermont Auvergne a précisé que ce plan de reprise se ferait en plusieurs phases. D'abord à distance pendant trois semaines, puis un retour "médical" au centre d'entraînement au début du mois de juin pour des tests physiques. Le travail se fera ensuite par petits groupes pour éviter une éventuelle contamination de tout le groupe professionnel. Les groupes pourront être élargis à partir de la mi-juillet, mais sans contact physique ni accès au vestiaire.

Cette montée en puissance adaptée à la situation sanitaire sera aussi jalonnée de deux coupures d'une semaine. Franck Azéma espère une reprise complète de l’activité rugby aux alentours du 10 août. Le technicien auvergnat a précisé que les joueurs et le staff s'étaient vus en tout début de semaine. Histoire notamment de saluer les partants, qu'ils soient en fin de contrat ou en fin de carrière. Voici les moments forts de l'interview du technicien clermontois sur le site internet de l'ASM.

Les joueurs en fin de contrat ou en fin de carrière

Cela est très particulier de voir finir des joueurs avec nous et d’autres terminer leur carrière sans avoir l’opportunité de porter une dernière fois le maillot de l’ASM. Il était important d’échanger, d’entendre les enjeux et aussi de commencer à se projeter sur la prochaine saison. C’était aussi le moment de dire « au revoir » aux partants. C’était un moment assez plat, beaucoup plus triste que ce à quoi nous avons l’habitude. Ce n’est pas comme ça que nous aimons honorer nos joueurs. Le partage avec notre public, notre stade, nos partenaires auquel ils ont droit reste un moment inachevé. Quand la situation le permettra, il sera important d’honorer nos joueurs (du moins ceux qui seront en mesure d’être avec nous) comme il se doit.

Le programme de reprise

Dans un premier temps, un protocole a été mis en place grâce au travail des médecins et préparateurs physiques du rugby professionnel, le tout coordonné par la Ligue Nationale de Rugby. Cinq phases ont été identifiées pour aborder la reprise.

1) Une phase « zéro » a déjà commencé. Elle se fait à distance, par téléphone, afin de prendre toutes les informations durant cette période de confinement.

2) Il y aura une phase médicale avec des tests à l’effort et des échographies cardiaques notamment. Si des tests Covid19 sont disponibles, à ce moment-là, ils seront effectués sur tous les joueurs ou seulement ceux qui ont été identifiés lors de la première phase. Cette phase ne débutera que dans trois semaines. Nous avons décidé de laisser les joueurs loin du stade durant les trois semaines à venir, tout débutera réellement au début du mois de juin.

3) Cette nouvelle phase s’étalera sur huit, dix jours et nous commencerons vraiment le travail physique individuellement puis par petits groupes (4 joueurs maximum) avec énormément de précautions (zones définies et adaptées, sens de circulation, désinfection rigoureuse de tous les espaces après utilisation, port de masques, pas de vestiaire, pas de douche, pas de restauration…) L’idée est aussi de travailler par groupe et que ceux-ci ne se croisent pas. En cas de problème dans l’un des groupes, les autres ne seront pas affectés.

4) A partir de la mi-juillet (après une coupure d’une semaine) nous allons, je l’espère, pouvoir agrandir les groupes à une dizaine de joueurs afin de rentrer dans un travail plus technique (toujours sans contact et sans accès aux vestiaires), ce sera la phase « 4 ». Nous ferons alors une seconde coupure avant d’entamer la dernière phase.

5) La reprise de l’activité Rugby complète se situera autour du 10 août. J’espère que nous pourrons organiser deux matches de préparation à la fin du mois d’août pour être prêts à redémarrer la compétition lors du premier week-end de septembre... Cela fait beaucoup de données à intégrer et aussi encore beaucoup d’incertitudes… cela dit, plus nous anticipons en amont plus nous serons en mesure de nous adapter durant cette période particulière que nous nous apprêtons à traverser.

L'intégration des recrues

Nous nous sommes concertés avec tous les clubs de TOP 14 à ce sujet. L’idée est que les joueurs sont sous contrat avec leur club jusqu’à la fin du mois de juin. Les joueurs concernés par le changement à l’intersaison seront donc pris en charge par leur club 2019-20 durant la première période. Ils seront testés médicalement et débuteront la reprise physique individuelle avec leur ancien club avant de nous rejoindre, nous ferons bien évidemment de même avec ceux qui partent. Il est possible d’avoir quelques dérogations mais pour l’instant le principe validé est celui-ci, les joueurs nous rejoindront effectivement au début du mois de juillet.

La Coupe d'Europe

J’espère que nous pourrons rejouer le premier week-end de septembre mais je pense qu’il faut que nous ayons un peu de souplesse vis-à-vis des évolutions à venir. Franchement, je vois mal comment nous allons pouvoir placer un championnat, 3 semaines de Coupe d’Europe des matches internationaux dans cette période-là. A un moment, il faudra faire des choix et accepter les compromis.