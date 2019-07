Rugby : reprise de l'entraînement pour le VRDR

Romans-sur-Isère, France

Le VRDR de retour au stade Porchier. Les rugbymen drômois ont repris officiellement l'entraînement ce lundi après un mois de pause. Premiers échauffements après la montée en Pro D2, avec un groupe tout neuf, renforcé par l'arrivée de 12 joueurs.

Préparation physique

Au menu du jour : préparation physique. On ne touche pas au ballon mais on fait monter le cardio. Pas facile sous ce soleil de plomb, qui pousse beaucoup des joueurs à tomber le maillot. Ce qui permet de voir qu'ils n'ont pas pris de gras sur les abdos. Pas de folies gastronomiques durant ce mois de pause, ce qui fait plaisir au manager Johann Authier. "Ils sont tous au poids, c'est important. S'ils ont fait des folies, ils ont fait attention à revenir en forme en tout cas", commente-t-il.

Construire un groupe

12 nouvelles recrues ce n'est pas rien. Pour que ça marche sur le terrain il faut aussi que tout ce beau monde s'entende en dehors. Il va falloir apprendre à se connaître pour faire naître un véritable esprit d'équipe. Ça n'inquiète pas trop le coach : "ça passe d'abord par une intégration des nouveaux à notre manière de fonctionner. Qu'ils apportent aussi leur culture et leur expérience. Il faut faire _un gros travail de cohésion_. De la préparation physique car c'est dans le dur qu'on voit comment les équipes réagissent. Mais aussi des moments ludiques dans lesquels on prend du plaisir à vivre et à être ensemble."

Parmi ces 12 nouveaux, il y a Alexis Armary, 24 ans recruté à Tarbes en tant que troisième ligne. Il a déjà retrouvé des connaissances au sein du groupe. "J'ai retrouvé Jean-Blaise Lespinasse et Lucas Chouvet que je connaissais. Après je ne suis pas un ours, je suis un peu sociable donc j'ai réussi à me faire des connaissances. En filant un coup de main sur un déménagement, _on arrive à se faire des copains_", raconte le petit nouveau d'1m92.