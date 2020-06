Rugby : reprise progressive de l'entrainement à l'ASM

Comme souvent, Franck Azéma sera certainement un des premiers arrivés ce matin. Il aura emprunté l'unique porte d'entrée donnant accès au Centre d'Entrainement et de Perfectionnement qui jouxte le stade Marcel-Michelin. "Une entrée unique, et une autre pour la sortie" précise Mathieu Abbot. L'un des médecins du club détaille le protocole sanitaire mis en place.

Mathieu Abbot, l'un des médecins de l'ASM - Vincent Duvivier

Les nombreux examens médicaux comme les échographies cardiaques qu'il a fallu refaire. Et un test covid pour chaque joueur. "C'était le bon moment puisque auparavant on ne pouvait pas tester la population asymptomatique, et les joueurs professionnels entraient dans ce cadre là, mais c'est chose faite, et c'est une bonne chose".

Pas de contacts avant le mois d'août

Après cette batterie de tests, les joueurs vont pouvoir revenir au stade dès ce lundi, par petits groupe. "L'objectif, c'est évidemment qu'ils ne soient pas tous là en même temps" poursuit Mathieu Abbot, "ce seront des groupes de quatre, et jusqu'à neuf en extérieur où nous disposons de plus de place". Les joueurs pourront utiliser le vestiaire, sans toutefois y laisser leurs affaires, mais ils ne pourront pas se doucher après les séances. Des précautions pour éviter une potentielle contamination.

Une reprise progressive pour éviter les blessures... Mathieu Abbot, médecin à l'ASM

Durant les deux premières semaines, les joueurs ne toucheront pas le ballon. "Et si la pandémie le permet, mais ça semble être le cas", ajoute Mathieu Abbot, "ils pourront reprendre les contacts en août et la compétition en septembre".