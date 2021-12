Rugby - Retief Marais, le discret mais solide travailleur de la 3e ligne du CAB

Retief Marais est un des guerriers du CAB. Le Sud-Africain a été de tous les matchs depuis le début de la saison, sauf le premier à domicile contre l'USAP. "Je n'ai pas pu disputer les matchs amicaux et le premier contre Perpignan à cause d'une blessure aux cervicales" dit-il avec tristesse. Heureusement pour lui, il se sent désormais "en pleine forme".

Et cela marche. Une statistique l'a mis en valeur il y a quelques semaines à Toulouse : 6 ballons chipés en touche, un record en Top 14. La touche est un domaine où il met beaucoup de cœur à l'ouvrage."On analyse la vidéo pour savoir comment les adversaires les font. On ne peut pas être certain de ce qu'ils vont faire en match, mais ça donne une idée générale" explique Retief Marais.

Derrière ces séances, les analystes vidéo du CAB et Arnaud Méla, le nouveau coach de la touche. A ses côtés, Retief apprend, lui qui l'a peu fréquenté en tant que joueur. "J'ai fait un match avec lui en Challenge, mais c'est tout. Quand je suis arrivé, c'était sa dernière saison" raconte-t-il, sans lui vouer une confiance totale. "C'était le capitaine et il était dans la touche. En plus, ça fait pas longtemps qu'il a arrêté de jouer, donc il amène quelque chose que lui a fait quand il jouait."

Son frère Peet en éclaireur à Brive

Mine de rien, il attaque sa 6ème saison au CA Brive. Dernier d'une famille de rugbyman, Retief Marais a baigné dans cet univers : son père était pillier, son frère Jandre joue deuxième ligne à Bordeaux-Bègles, où il est le plus ancien de la fratrie à s'être imposé en Top 14. A 20 ans, il a eu envie lui aussi de rejoindre la France. "Mon agent m'avait dit que je pouvais encore être JIFF et que c'était important car il y a des quotas" explique-t-il. "J'ai alors discuté avec mes frères." L'un joue à Bordeaux, l'autre joue à Brive. "J'ai préféré Brive car je pensais que ça me conviendrait plus" explique-t-il.

Il y retrouve donc son autre frère Peet qui l'an dernier, après 112 matchs au CAB et une blessure à l'avant bras, a raccroché, non sans peine. Cette retraite anticipée a affecté toute la famille, y compris le discret Retief. "C'est un wake up call, cela veut dire que tu sais jamais quand sera ton dernier match. Donc, il faut mériter chaque feuille de match" explique celui qui a donc un regain énorme de motivation à l'aube de cette saison, déjà bien entamée.

Loin de son pays et de sa famille

Désormais, Peet est reparti en Afrique du Sud, avec l'ambition de revenir à Brive un jour. Mais les voyages se font plus rare. En cause, des mots désormais quotidien : variant Omicron, Covid et tests PCR. Retief Marais avoue une certaine lassitude et tristesse. "Mes parents devaient venir pour Noël, mais je crois que c'est compliqué" explique le jeune rugbyman de 26 ans. "A part mon frère à Bordeaux, ma famille est toute en Afrique du Sud. Des fois, c'est dur dans l'instant" confie-t-il. "Ce n'est plus comme avant, ce n'est plus aussi facile d'aller voir quelqu'un" regrette Retief, même s'il a au moins sa passion pour se reconcentrer. "Il y a le rugby, tu es toujours occupé, donc ce n'est pas quelque chose auquel tu penses tout le temps." Le sud-africain va donc se donner à fond sur le terrain, dans un travail discret, de l'ombre, mais souvent très efficace.