Les rugbymens de Ribérac ont décroché ce dimanche après-midi leur deuxième victoire de la saison en Fédérale 3 de rugby, à l'occasion d'un match en retard (initialement prévu le 14 janvier, reporté pour cause de terrain détrempé). Ils ont dominé Sainte-Foy-La-Grande 27-13, grâce à trois essais inscrits par Colinet, Vaysse et Capellot. "Ribérac n'est jamais mort" rigole Victor Varas, le coach de Ribérac "Si on gagne tous nos matchs à domicile, on est capable de le faire". L’entraîneur du CAR sait combien cette victoire est importante dans la course au maintien en Fédérale 3. Ribérac est actuellement dernier de sa poule. "Mais on peut le faire, avec les joueurs que l'on a, on est sur la bonne voie" continue, optimiste, Victor Varas.

Ribérac mené après seulement 10 minutes !

Pourtant, Ribérac a frisé la correctionnelle : menés 10-0 après 10 minutes de jeu, les hommes de Victor Varas se sont fait peur. "On a quand même envoyé du jeu, le manque de compétition pèse dans les jambes" reprend Mathieu Foppoli, le demi d'ouverture de Ribérac, auteur de 12 points au pied ce dimanche après-midi. Ribérac n'avait disputé qu'un seul match depuis le 10 décembre dernier. Les coéquipiers de Mathieu Foppoli rejouent dimanche prochain, toujours à domicile contre Layrac.