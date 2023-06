Rugby, Rion -Morcenx pour une demie sans faux col

Alors certes Rion Morcenx a été battu deux fois en saison ordinaire par Layrac et avec des scores de légion romaine. Oui mais Rion Morcenx avait aussi été battu deux fois par Soustons que les rionnais et les morcenais alliés ont éliminé en demi. Bref, Rion et Morcenx c’est un truc à part. Le club est né il y a cinq ans de la fusion des deux villages. Rion des Landes et Morcenx séparés par treize kilomètres seulement, réunis aussi par la grâce d’une sacrée paire. Deux entraineurs, un duo, quasiment une fratrie ovale, Jerome Labat et Olivier Toulouze comme les deux échasses d’un même tchancayre. Respectivement ancien 3è ligne de Mont-de-Marsan, Perpignan et Béziers et arrière-ailier de Lourdes, Grenoble, Perpignan, Clermont-Ferrand et Mont-de-Marsan. En 2018 le duo donc prend les commandes du club. Et va faire progresser les noir, blanc, bleu. Trois montées dans la période dont deux successives, et cerise de mai, une accession validée la saison prochaine en Fédérale Une. Et puis au bout, ce quart de finale du championnat de France de Fédérale 2 que le club va disputer ce dimanche. Deux anciens du rugby d’en haut qui une fois leur carrière terminée se sont mis au service du rugby d’en bas…très rare donc remarquable !

ⓘ Publicité