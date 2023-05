Rugby - Rodrigo Bruni quitte Brive après une petite saison et s'engage à Bayonne

C'est un peu l'histoire d'un rendez-vous manqué. Rodrigo Bruni quitte finalement le CA Brive, après une saison en Noir et Blanc et sept petits matchs disputés sous la tunique corrézienne. Il rejoindra l'Aviron Bayonnais, huitième dyu Top 14 et où il aura la chance de disputer la Champions Cup.

Annoncé lors de la saison dernière, le recrutement du puissant numéro 8 de Vannes était très prometteur. International argentin et auteur de 5 essais lors de la saison en Pro D2, il devait remplacer avec brio Kitione Kamikamica parti au Racing 92. Néanmoins, sa blessure au pied avec l'Argentine l'a handicapé toute la saison.

Sept matchs seulement en Top 14

Revenu à la compétition contre Clermont en mars dernier, alors que le CAB était déjà dernier du Top 14, il aura donné ce qu'il pouvait pour aider le club. C'est lui qui inscrit l'essai plein de rage contre Montpellier qui donne la victoire à Brive et l'espoir de se maintenir.

Lucas Paulos attendu au Pays Basque

Il ne sera pas le seul joueur briviste et Argentin à rejoindre l’Aviron Bayonnais. L'arrivée du 2e ligne Lucas Paulos devrait être officialisée dans les prochains jours. Philippe Tayeb, le président bayonnais, indiquait lundi sur France Bleu Pays Basque qu' "il était ciblé".