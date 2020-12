Forfait pour six à huit semaines après une blessure à la mâchoire, le joueur toulousain ratera à coup sûr la rencontre contre l'Italie en ouverture du Tournoi des Six Nations le 6 février prochain, et probablement le match contre l'Irlande la semaine suivante.

Rugby : Romain Ntamack absent pour le coup d'envoi du Tournoi des Six Nations 2021

Romain Ntamack sera absent des pelouses entre six et huit semaines

Entre six et huit semaines d'absence, loin des pelouses : la période de convalescence du joueur toulousain Romain Ntamack va lui faire rater d'importants rendez-vous pour la rentrée 2021, tant dans les rangs du Stade Toulousain, que parmi le XV de France en Tournoi des Six Nations.

Le joueur international souffre d'une double fracture à la mâchoire, une blessure après un coup reçu lors du match contre Bordeaux dimanche 27 décembre. Opéré ce mardi 29 décembre, il porte à présent des plaques de métal autour de sa mâchoire cassée, et va devoir se reposer de longues semaines.

Il va donc manquer à l'appel dans les rangs de l'équipe de France pour la préparation et les premiers matchs du Tournoi des Six Nations, qui débute en février. Il ratera à coup sûr le match contre l'Italie, prévu le 6 février en coup d'envoi de la compétition. Mais s'il est absent jusqu'à huit semaines, il manquera aussi la rencontre contre l'Irlande, prévue à Dublin la semaine suivante, le 14 février.

Romain Ntamack va également rater les prochains matchs de Top 14 avec le Stade Toulousain : il sera absent lors de la rencontre face à Montpellier ce samedi 2 janvier, et il manquera également le match contre le Stade Français, le dimanche suivant, le 10 janvier.

Il ne pourra pas non plus disputer les rencontres de Champions Cup de janvier avec les Rouges et Noirs. Le Stade Toulousain devra se passer de lui à Exeter le 16 janvier, puis contre l'Ulster le 24 janvier.