Rugby : Rouen a-t-il trouvé la confiance en ses capacités ?

Le Rouen Normandie Rugby est en quelque sorte miraculé. Peut-être sauvé la saison dernière de la relégation par l'annulation de la saison à cause de la crise du coronavirus, il a eu, en 2020-2021, une nouvelle chance en Pro D2. Si le RNR n'enchaîne pas les victoires, il se bat avec ses forces et réussit un meilleur parcours cette année, avec comme symbole cette quatrième victoire consécutive à domicile, cette fois contre Aurillac (20-14).

La course en tête

D'entrée, les rouennais ont mis la pression sur leurs adversaires. Ils ont d'ailleurs fait la course en tête quasiment toute la partie. D'une pénalité (3-0 13e) à un deuxième essai transformé (20-9 67e), ils ont dominé un Stade Aurillacois qui a donné trop de bons ballons aux rouennais.

Derrière, le RNR a été efficace et n'a quasiment pas laissé d'espaces. Un motif de satisfaction. "On a bien joué chez eux en première mi-temps, témoigne le demi d'ouverture Antoine Frisch. Stratégiquement c'était parfait, on a été solide derrière, c'est le plus important, surtout sur ces matches pas évidents en hiver. Après en deuxième période on a été moins bien, on leur a donné beaucoup de ballons."

Finalement, Rouen s'impose de six points, après un essai concédé dans les ultimes secondes. Presque anecdotique pour Jorick Dastugue : Il fallait valider cette victoire. J'ai senti un groupe serein, solidaire... C'est de bon augure. On va pouvoir travailler sereinement et repartir sur une bonne deuxième partie de saison."

Un fin de match sereine ?

Un groupe serein, qui a aura quand même tremblé quelques secondes après avoir concédé un essai en fin de match (20-14 79e). "On se le dit entre nous, que ça doit durer de la 1e à la 80e minute, explique l'ancien joueur de Auch. Ces matches perdus à la dernière minute nous trottent un peu moins dans la tête, on a travaillé là-dessus, pour l'instant cela paye et cela doit durer."

Pour aller valider ce maintien en Pro D2. Le combat continuera dès la semaine prochaine contre Valence-Romans : "C'est presque décisif dans la course, confirme le troisième ligne. Ils vont vouloir gagner chez eux, ça va être très dur, très disputé. Un gros combat."

Avec cette victoire, le RNR est treizième sur seize, à deux points de la zone de relégation, occupée notamment par leur prochain adversaire valentinois. Ce sera vendredi prochain, 15 janvier 2021.