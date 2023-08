Rugby : Rouen entame sa cinquième saison en Pro D2, pour continuer sa progression

Une saison achevée par le Covid, deux années terminées à la 14e place, et le dernier championnat en douzième position, après avoir souffert jusqu'à la dernière journée. Le tout dessine une légère progression du Rouen Normandie Rugby en Pro D2, le deuxième échelon du rugby français. Le RNR commence sa saison ce vendredi 18 août en déplacement à Aurillac.

"Un effectif plus homogène"

Il y a eu de nombreux changements à l'intersaison, du staff, avec l'arrivée de l'ancien international du XV de France, Sébastien Tillous-Borde, en provenance de Bourgoin-Jallieu, aux joueurs, 16 départs pour 13 arrivées annoncées. "Je trouve que l'on a un effectif plus homogène que la saison dernière", explique le nouveau coach.

L'un des objectifs du staff semble d'abord être la manière, plus que le résultat : "Peut importe ce qu'il se passe à Aurillac, la saison va être longue, explique Tillous-Borde. On veut être forts dans les têtes, créer une culture de groupe. On veut les souder, que les leaders tirent les mecs vers le haut. Construire quelque chose de fort, de dur. On n'est pas que dans l'immédiat."

Un objectif de points à atteindre

Même si le RNR ne semble pas avoir une grande marge sur la zone de relégation et les points vont donc vite devenir importants. "A Aurillac, la seule pression qu'on aura, c'est de rivaliser", indique le coach, qui veut travailler sereinement. "On ne se fixe pas d'objectif de classement, mais on a un objectif de points", dit-il. Une priorité semble se dessiner : donner confiance à ce groupe : "Je les vois à l'entraînement, c'est un effectif interessant !"

Un intérêt pour le rugby à Rouen

Autre objectif, même s'il apparaît peut-être secondaire : continuer à attirer du public à domicile. Avec environ 3.600 spectateurs de moyenne lors des rencontres du RNR au stade Diochon, pour sa première saison complète dans cette enceinte, le club rouennais a su montrer qu'il existait un intérêt pour la pratique. Il n'est d'ailleurs pas loin derrière Quevilly-Rouen Métropole, club de Ligue 2 de football, qui affichait une moyenne de 3.700 spectateurs l'an passé. De quoi donner des idées au Rouen Normandie Rugby.