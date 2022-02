Rugby - Saïd Hirèche, le capitaine du CA Brive, prolonge jusqu'en 2023

La victoire était déjà en soi une belle nouvelle pour les supporters du CA Brive. Ils ne s'attendaient pas à une telle nouvelle : leur capitaine, si souvent admiré pour son courage et ses valeurs, prolonge son bail avec le CAB. Il sera encore rugbyman à Brive l'an prochain.

"Vous connaissez ma relation avec la ville, la région et le club..."

Les 10 974 spectateurs l'ont découvert dans une vidéo projetée sur l'écran géant du Stadium. Le joueur les remerciait déjà pour leur venue. "Revoir un stade plein avec tous ces drapeaux, c'est vraiment magnifique, on attendait ça depuis longtemps". Il fait ensuite cette annonce. "Je continue l'aventure avec vous, avec le CAB jusqu'en 2023." Les spectateurs applaudissent...et scandent "Saïd, Saïd"...avant que le match débute.

A la 80e minute, Enzo Hervé a la possibilité de botter en touche pour donner la victoire à Brive. Il donne finalement le ballon à Saïd Hirèche, son capitaine. Un symbole ? "Non non, pas du tout" répond modestement le troisième ligne, "je voulais le faire, il m'a dit fais-le, c'est tout".

215 matchs avec Brive depuis dix ans

Néanmoins, en conférence de presse, le joueur a commenté sa prolongation...simplement et humblement. "Ce qui était le plus important, c'était vraiment de gagner. Le collectif prime sur l'individu" soulignait le troisième ligne algérien. Néanmoins, il se disait quand même "très content" de prolonger : "J'en avais envie, le corps suit, le mental est là...et puis ces moments exceptionnels et rares, quand on peut en profiter jusqu'au bout, on en profite jusqu'au bout."

Désormais, le prochain objectif de Saïd Hirèche sera...le maintien en Top 14 avec Brive.