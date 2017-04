Rugby : Saint-Étienne encore en lice pour les demi-finales du Top 14

La Ligue Nationale de Rugby a rendu publique ce lundi la liste des trois candidats encore en lice pour les demi-finales du Top 14, sur la saison 2017-2018. Saint-Étienne est en concurrence avec Lyon et Bordeaux.

Le ballon ovale veut une nouvelle fois s'inviter au pays du ballon rond. On vient d'apprendre que Saint-Étienne faisait partie des trois villes françaises retenues pour accueillir dans un an les demi-finales du Top 14 de rugby. Concrètement il y aurait peut-être deux matchs, à Geoffroy-Guichard, en mai 2018, comme ce sera le cas le mois prochain à Marseille. Saint-Étienne est en concurrence avec Lyon et Bordeaux car la Ligue Nationale de Rugby a éliminé Lille, Marseille, Montpellier et Nice. La décision sera rendue le 26 mai prochain.

Le dossier stéphanois semble solide

La ville de Saint-Étienne a une expérience des matchs de rugby de haut-niveau. Le dernier, c'est déjà une demi-finale, mais de Coupe d'Europe avec Clermont, contre les Sarracens, en 2015. Il y a avait eu aussi une demie de championnat de France en 2010, et surtout la Coupe du Monde en 2007. Et Geoffroy-Guichard fait partie du dossier de candidature français à la Coupe du Monde 2023.

Saint-Étienne a renforcé aussi sa légitimité avec l'Euro. En deux jours, un vendredi soir et un samedi après-midi, ce sont plusieurs dizaines de milliers de supporters qui débarquent, qui investissent les hôtels, mais aussi les places du centre-ville pour faire la fête...un peu comme l'an dernier finalement avec le foot.

Conquérir un public de football ?

Le Chaudron a un point faible dans cette candidature : comme le stade de Bordeaux, il affiche un capacité bien inférieure au Parc OL, 42 000 places contre 60 000 à Lyon. Ce sont des supporters, et donc de l'argent en moins pour l'organisation. En revanche il a un avantage : la Ligue a a coeur de placer une fois tous les deux ans ces demi-finales en terre de conquête, là où le rugby existe trop peu.