Rugby : saison terminée pour Charlie Cassang.

Contraint de quitter le terrain lors de la victoire contre le Stade Français lors de la huitième journée du top 14, le jeune demi de mêlée de l'ASM, Charlie Cassang souffre d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche. Il dervait être indisponible jusqu'à la fin de la saison.

C'est la loi des séries. Après Greig Laidlaw, et Camille Lopez, l'ASM vient de perdre le jeune Charlie Cassang, victime d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche contre le Stade Français. Le premier diagnostic ne laissait guère d'espoirs. Il a été confirmé par un IRM ce lundi. Le verdict est sans appel. et le jeune demi de mêlée formé à Agen va devoir se faire opérer prochainement à la clinique de la Chataigneraie à Beaumont. Un nouveau coup dur pour l'ASM. "Ce sont des joueurs qui évoluent à des postes importants" se lamente Didier Bès, l'un des entraineurs de l'ASM, "on va désormais chercher un joueur polyvalent".

Un joker polyvalent recherché

Désormais privé de trois joueurs à la charnière, les Clermontois vont devoir composer dès ce dimanche à Montpellier. Le club recherche donc maintenant activement un joker médical capable d'évoluer à la mêlée et à l'ouverture.