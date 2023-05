Rugby : sanctionné après une haie d'honneur, le Stade Montois va faire appel

Ce mercredi 17 mai, la Commission de discipline de la Ligue Nationale de rugby a décidé de sanctionner le Stade Montois en lui infligeant une amende de 10 000 euros d'amende. Une sanction, après la haie d'honneur effectuée en plein match en honneur de Julien Cabannes. C'était le 5 mai dernier lors de la rencontre de pro D2 contre Rouen, dernière journée de la phase régulière du championnat. Julien Cabannes, joueur emblématique du club, tirait sa révérence après 27 ans passés en jaune et noir. La rencontre avait alors été interrompue quelques instants. Pas du goût de la Ligue, qui a donc décidé de sanctionner le club.

Une sanction "disproportionnée"

Une sanction que le Stade Montois juge "disproportionnée et injustifiée". Le club va donc faire appel de cette décision. "Nous ne comprenons pas cette sanction" confirme ce jeudi 18 mai Jean-Robert Cazaux, le président du club jaune et noir. "Nous sommes bien conscients que ce genre de phénomène ne doit pas envahir les terrains, mais il s'agissait d'une action spontanée, non planifiée, et qui est tout à fait dans l'esprit de notre sport. Nous aurions compris que l'on nous mette un avertissement, mais là, ça nous semble disproportionné", explique le dirigeant montois.