Sport en Périgord, le Mag : le dernier numéro de la saison

Pour ce dernier "Sport en Périgord, le Mag" de la saison, ce dimanche 25 juin 2023, nous revenons sur la finale du championnat de France de Fédérale 3 de rugby qui se dispute, sur terrain neutre, à Limoux, dans l'Aude, entre Sarlat et Aubagne. Manon Hostens a disputé la finale K2 des Jeux Européens à Cracovie en Pologne. Un tournoi de tennis en catégorie 1 a débuté à Boulazac, la finale se jouera le 8 juillet 2023. Sans oublier, les admissions de 3 jeunes footballeurs périgourdins au Pôle Espoir de Talence.

Rugby, Sarlat bat Aubagne en finale 19 à 13

Sarlat est en finale du championnat de France de Fédérale 3 de rugby - Christian Lacombe

Sarlat 19-13 Aubagne. Finale du Championnat de France de Fédérale 3 de rugby, ce dimanche 25 juin 2023. Un coup d'envoi donné à 15h00 sur le stade de l'Aiguille à Limoux, dans l'Aude, à une trentaine de kilomètres de Carcassonne. Sarlat n'était pas favori de cette finale, tout comme lors de sa demi-finale, face au Puy en Velay. La défense sarladaise comme rempare ultime. Cet après-midi, au pays de la blanquette, on espérait un rugby champagne. Le premier quart d'heure de la finale est pour Aubagne qui réussit une pénalité à la 8ème minute et un essai transformé à la 14ème minute pour mener alors 10 à 0 face à Sarlat. Puis c'est la réaction sarladaise avec 2 pénalités passées par Mathé et suivra un essai de Puyraud, essai dont la transformation sera réussie. Suivrons deux autres pénalités, une pour chaque équipe. Score à la mi-temps, Sarlat mène 16 à 13 face à Aubagne. La deuxième mi-temps débute par une nouvelle réussite au pied pour le buteur sarladais, Mathé, avec une pénalité encore réussie à la 42ème minute et encore un sans faute pour ce jeune joueur. Plus rien ne sera inscrit. Sarlat l'emporte face à Aubagne 19 à 13 et devient Champion de France 2023 de Fédérale 3 de rugby. Encore un titre pour le rugby périgourdin. Mais c'est surtout le Sarlat Rugby qui est à féliciter, surtout après la descente administrative, l'équipe a su se remobiliser et gagner ce titre.

Kayak, Manon Hostens 7ème des Jeux Européens

Manon Hostens est engagée en K1 et en K2 © Radio France - Xavier Dalmont

Lors des Jeux Européens à Cracovie, en Pologne, on enregistrait au programme, parmi les nombreuses disciplines, seulement deux épreuves de canoë-kayak, en sprint. L'équipe de France était composée de 16 athlètes, parmi lesquels, notre périgourdine, Manon Hostens. Les bleus rentrent de ces Jeux Européens sans aucune médaille, mais avec des ambitions pour la suite de la saison. Il faudra, bien sûr, prendre le soin d'analyser les différentes performances des uns et des autres en tirer des leçons. Les bleus ont, désormais, les yeux tournés vers les Championnats du Monde de Duisbourg, en Allemagne, ce sera en août prochain et ce sera décisif pour une qualification aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Lors de la finale A du K2 sur 500 mètres, Manon Hostens et Vanini Paoletti ont terminé à la 7ème place. Quant à l'équipe de France de slalom, elle entrera en lice aux Jeux Européens du 29 juin au 2 juillet 2023.

Tennis, tournoi du club de Boulazac en catégorie 1

L'équipe masculine de tennis du club de Boulazac - Tennis Club Boulazac Isle Manoire

Tournoi de Tennis Masculin Catégorie 1 à Boulazac du 20 juin au 08 juillet 2023. L'année 2023 restera comme un cru exceptionnel pour le Tennis Club Boulazac Isle Manoire. Pour la première fois de son histoire, le club aura la possibilité d'inscrire une troisième équipe en Championnat de France des clubs, la saison prochaine. L'équipe 1 féminine s'est maintenue en Nationale 3 et sera accompagnée, désormais, par l'équipe 1 masculine qui vient d'obtenir sa montée en Nationale 3. L'équipe 2 des garçons vient d'obtenir son ticket pour la Nationale 4 en s'imposant sur les terrains du Bouscat, le 11 juin dernier. Bravo à eux tous ! L'autre actualité du club boulazacois, c'est son tournoi annuel, qui change de date. Généralement organisé en août, c'est désormais du 20 juin au 08 juillet 2023 qu'il se tient sur les terrains du Tennis Club Boulazac Isle Manoire . Pour la deuxième année consécutive, ce tournoi masculin est homologué en catégorie 1, ce qui permet à des joueurs de plus haut niveau de venir et de nous offrir quelques beaux matchs de haut niveau. Présentation du tournoi et bilan d'une fabuleuse saison avec Alexandre Brégeon, président du club.

Football, 3 jeunes périgourdins intègrent le pôle Espoir

Mathis Bost gardien de but U13 va intégrer le pôle Espoir à Talence - Bergerac Périgord Football Club

Nous tenons l'information du District Football Dordogne, et c'est une belle fierté pour l'ensemble du football périgourdin. Trois jeunes footballeurs vont intégrer le pôle Espoir à Talence, en Gironde. Véritable belle nouvelle, pour **Mélina Baldo, du Trélissac Antonne Périgord Football Club, pour Samba Traoré du Bergerac Périgord Football Club et pour Mathys Bost, également du Bergerac Périgord Football Club. Pour bien mesurer l'importance de cette triple bonne nouvelle, c'est qu'ils ne sont que 15 garçons et 2 filles issus d'un club de toute la Nouvelle-Aquitaine, à pouvoir intégrer le pôle Espoir de Talence. C'est dire la performance de cette jeune trélissacoise et de ces deux jeunes bergeracois. Nous avons joint Mathis Bost, jeune gardien de but bergeracois, pour avoir ses impressions et sa maman Céline.

