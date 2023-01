Rugby : large victoire de Sarlat face à Lalinde, dans un face à face déséquilibré

Dans l'actualité sportive de ce dimanche 22 janvier 2023, il faut évoquer la victoire attendue du Boulazac Basket Dordogne à Aix-Maurienne, chez la lanterne rouge de Pro B. La belle opération de Trélissac, vainqueur à Lorient en National 2 de football. Le précieux succès de Bergerac à l'extérieur, en Nationale Une Féminine de Handball. Et le rugby, très impacté par les conditions météorologiques et l'état des pelouses, avec un grand nombre d'annulations de matchs.

Rugby, Sarlat-Lalinde, un derby déséquilibré en Fédérale 3

Sarlat à domicile face à Lalinde en Fédérale 3 de rugby. - Sarlat Rugby

Sarlat 56-12 Lalinde. En ce dimanche 22 janvier 2023, Sarlat et Lalinde étaient les rares clubs périgourdins à jouer ce weekend. Seul match en Périgord, ce weekend. Les sarladais dominent assez largement la première mi-temps, en inscrivant 4 essais contre un pour Lalinde. Le score aurait pu être plus lourd, sans quelques petites fautes d'approximation ou quelques déchets dans le jeu sarladais. Sarlat mène 28 à 5. Lalinde a eu du mal à exister durant cette première période. Au retour des vestiaires, les sarladais se font surprendre par un deuxième essai lindois, mais ensuite, et malgré quelques fautes de jeux, Sarlat poursuit sa nette domination et inscrit 3 autres essais pour conforter le bonus offensif. Avec cette victoire, Sarlat reprend les commandes de la Poule 15 de Fédérale 3.

Rugby, plusieurs matchs reportés en N2, Fédérale 1,2 et 3

En Nationale 2, le match du CAP qui devait recevoir Anglet, est reporté au 5 février 2023. En Fédérale 1, le match entre Bergerac et Nafarroa est reporté au 9 avril 2023. En Fédérale 2, Monflanquin face à Belvès est remis au 5 février 2023. En Fédérale 3, Le Bugue face à Lacapelle Marival, Vergt contre Argentat et Nontron face à l'USAN, sont reportés au 26 mars 2023. Autre match reporté celui de Figeac face au Lardin Saint Lazare.

Basket, ProB, Boulazac s'impose chez la lanterne rouge 80-87

Le Boulazac Basket Dordogne vainqueur à Aix-Maurienne, sans son meneur Nic Moore. - Harry Sagot

Aix-Maurienne 80-87 Boulazac Basket Dordogne. Vendredi 20 janvier 2023, c'est pour le compte de la 16ème journée que le BBD se déplace à Aix les Bains, dans la Halle Marlioz, pour y affronter Aix-Maurienne, dernier du classement. Objectif victoire pour Boulazac afin de rester dans le TOP 4 de la Pro B. Le premier quart temps est trompeur, le Boulazac Basket Dordogne semble se chercher en ce début de match, mais ne se laisse pas distancer pour autant. Louis Cassier inscrit les 4 premiers points de son équipe. Tous n'ont pas encore réglé la mire, mais le BBD ne s'incline que de 2 points dans ce premier quart temps que les locaux remportent 20 à 18. Boulazac se règle, Bathiste Tchouaffé entame son festival offensif et inscrit ses premiers paniers primés de la soirée. Dans ce deuxième quart temps, Aix-Maurienne montre déjà ses limites. Boulazac augmente sa pression défensive et remporte ce quart temps 31 à 20. Les joueurs vont aux vestiaires pour la mi-temps. Boulazac mène alors 49 à 40. Aix-Maurienne profite des temps faibles de son adversaire pour gagner le troisième quart temps, 20 à 18. Nicolas De Jong devient de plus en plus influent et Martin Junakovic semble rééditer son grand match de mardi à l'Agora. Il terminera deuxième meilleur marqueur boulazacois à un point de Tchouaffé. Kelly, la recrue médicale du BBD marque 6 points et trouve un peu mieux ses marques dans cette deuxième mi-temps. Lui qui n'a pas eu encore à s'entrainer vraiment avec ses partenaires. Voilà qui est encourageant. Boulazac gère ses temps forts et ses temps faibles et va compter jusqu'à 14 points d'avance, mais galvaude la fin de la rencontre, ce qui permet un retour des locaux, revenus à 5 points. Mais Boulazac reprend ses distances pour s'offrir un money time, plus tranquille et finit par s'imposer 87 à 80. 11ème victoire de la saison pour le BBD, la 5ème à l'extérieur. Samedi 28 janvier 2023, Boulazac retrouvera le Palio pour ya affronter le leader, Saint Quentin. Un match attendu ! Voici les statistiques de la rencontre site LNB . Classement de Pro B site LNB .

Basket, les résultats de nos clubs périgourdins

Pré Nationale Masculine : AOL Basket 79-50 Limoges Landouge. Résultats et classement site FFBB .

Régionale Féminine D2 : Le Lardin 73-51 Bergerac. Résultats et classement site FFBB .

Régionale Masculine D2 : Panazol 70-107 Boulazac Basket Dordogne(2). Angoulême 82-52 Saint Front de Pradoux. Résultats et classement site FFBB .

Handball, encore une victoire bienvenue pour Bergerac

Belle et précieuse victoire du Bergerac Périgord Pourpre Handball à la Roche sur Yon. - Michel Cassier, manager et coach bergeracois

La Roche sur Yon 25-29 Bergerac Périgord Pourpre Handball. Ce samedi 21 janvier 2023, les Bergeracoises ont signé un nouveau précieux succès face à un adversaire direct, dans l'optique du maintien en Nationale Une Féminine. Lors de cette 14ème journée et pour son 13ème match de la saison, Bergerac a signé son 6ème succès de la saison. La quatrième victoire obtenue à l'extérieur, mais surtout la troisième consécutive, les trois face à des adversaires directs pour le maintien, Bayonne, Mérignac et maintenant la Roche Sur Yon. Elles sont 5ème au classement et s'éloignent de la zone dangereuse. Résultats et classement site FFHB .

Handball, Champcevinel retrouve sa 2ème place en Pré Nationale

L'équipe de Champcevinel vainqueur à Niort en championnat de Pré Nationale Masculine de Handball. - HBC Champcevinel

Niort 30-34 HB Champcevinel. 11ème journée, la dernière de la phase aller du championnat de Pré Nationale Masculine. Ce samedi 20 janvier 2023, les périgourdins ont réalisé une très belle performance chez un candidat à la montée. S'ils encaissent le premier but, les joueurs de Champcevinel vont ensuite enchainer et dominer de bout en bout cette équipe de Niort. Ils ont su gérer leurs temps faibles durant la rencontre. Avec déjà une avance de quelques buts à la pause, Champcevinel va poursuivre ses efforts et sa domination en deuxième mi-temps, pour obtenir son 8ème succès de la saison. Résultats complets et classement site FFHB .

Handball, les résultats des clubs périgourdins

Nationale 3 Féminine : Tyrosse 31-24 Périgueux. Résultats complets et classement site FFHB .

Pré Nationale Féminine : Châtellerault 23-20 Périgord Sud Ouest. Résultats complets et classement site FFHB .

Excellence Régionale Féminine : Handball Sud Deux-Sèvres 34-17 Sarlat. Résultats et classement site FFHB .

Excellence Régionale Masculine : Lalinde 28-30 PE2M HB. Résultats et classement site FFHB .

Honneur Régionale Masculine : Le Teich 25-42 Coulounieix-Chamiers. Montpon 34-24 Sarlat. Résultats site FFHB .

Football, National 2, Trélissac gagne à Lorient

le Trélissac Football Club vainqueur à Lorient en National 2. - Trélissac FC

Lorient 0-1 Trélissac. Samedi 21 janvier 2023, les trélissacois sont en déplacement chez des bretons bien classés, 5ème de ce championnat de National 2, dans le Groupe D. Jorris Romil inscrira à la 43ème minute le seul but de la rencontre. Il s'agit du troisième match consécutif sans défaite pour les trélissacois, le troisième match de suite, sans prendre le moindre but et la deuxième victoire d'affilées après le succès 1 à 0 face à Angoulême. Cette cinquième victoire de la saison permet au Trélissac FC de remonter à la 7ème place au classement du Groupe D de National 2 et de prendre un peu d'air sur la zone de relégation. Résultats et classement site FFF . Trélissac recevra Andrézieux le 4 février prochain.

Football, Bergerac invaincu depuis 15 rencontres

Bourges 0-0 Bergerac. 16ème journée de National 2, les bergeracois étaient en déplacement, samedi soir, à Bourges, chez le 14ème du Groupe D. Bergerac devait défendre sa belle 2ème place au classement. Bergerac a fait l'expérience qu'il n'est jamais facile de s'imposer sur la pelouse d'une équipe qui lutte pour son maintien. Les bergeracois n'ont pas trouvé la faille, mais obtiennent un quinzième match de suite, sans défaite. Le troisième de suite sans encaisser un but. Les bergeracois recevront les Herbiers de Vendée, pour une rencontre du haut de tableau, le 4 février 2023.

Football, tous les résultats en Ligue Nouvelle Aquitaine

Régional 1, Poule B : Boulazac-Lormont et Trélissac(2)-Mussidan Saint Médard, reportés. Classement site FFF .

Régional 2, Poule D : Jarnac-Nontron Saint Pardoux, reporté. Saint André Cubzac 2-1 Limens JSA St Astier. Site FFF .

Régional 2, Poule E : Prigonrieux 4-1 Sarlat. Bergerac la Catte Cestas. Bègles Bergerac(3). Résultats site FFF .

Régional 3, Poule E ; Châteauneuf-Verteillac/Mareuil, reporté. Jugeals-Chancelade Marsac, reporté. Brive Trélissac(3). Résultats et classement site FFF .

Régional 3, Poule F : Saint Yrieix-Périgord Centre, reporté. Ribérac-Ruelle, reporté. Coulounieix Chamiers-Saint Junien, reporté. Vindelle-Thenon Fossemagne Limeyrat, reporté. Classement site FFF .

Régional 3, Poule H : Blanquefort Montpon Ménesplet. Résultats et classement site FFF .

Régional 1 Féminine : Gradignan-Trélissac, reporté. Bergerac Limoges. Résultats et classement site FFF .

