Rugby, Sarlat jouera la finale de Fédérale 3 face à Aubagne

Voici le menu de votre avant dernier "Sport en Périgord, le Mag", de cette saison 2022-2023 avec les résultats marquants du weekend des 17 et 18 juin 2023. C'est bien sûr le rugby qui tient le haut de l'affiche, avec la demi-finale du championnat de France de Fédérale 3, entre Sarlat et Le Puy en Velay. Match sur terrain neutre, pour lequel un bon nombre de supporters sarladais ont fait le déplacement. Nous vous proposons également de faire le bilan des Pré-Régionales d'athlétisme qui se tiennent ce dimanche 18 juin 2023 au stade Francis Rongièras à Périgueux avec 181 compétitrices et compétiteurs présents. Enfin, pour le handball, la saison se termine par les finales de la Coupe de Dordogne, chez les séniors filles et garçons.

Rugby, Sarlat qualifié pour la finale, grâce à une énorme défense

Sarlat en demi-finale du championnat de France de Fédérale 3 de rugby - Christian Lacombe

Sarlat 21-17 Le Puy en Velay. Ce dimanche 18 juin 2023, en après-midi, sur le terrain de Riom Es Montagnes. Des supporters sarladais avaient fait le déplacement pour soutenir leur équipe. Cette demi-finale part sur des bases endiablés avec une forte intensité et rapidité de jeu de chaque côté. Sarlat réalise une bonne entame de match et pousse son adversaire à la faute. 6 à 3 pour Sarlat, après 10 minutes de jeu. L'arbitre inflige un carton jaune à un joueur sarladais à la 14ème minute, mais 2 minutes plus tard, c'est au tour du Puy en Velay d'être sanctionné d'un même carton jaune. Le Puy en profite pour marquer le seul essai de cette première mi-temps. Le buteur sarladais Mathé réalise un sans faute durant les 40 premières minutes et permet à son équipe de mener 12 à 10 en inscrivant sa 4ème pénalité à la 40ème minute. Une demi-finale, ,jusque-là, de qualité et qui tient ses promesses, face à un des grands favoris de la compétition. Au début de la deuxième mi-temps, le Puy en Velay occupe le terrain de Sarlat en tentant plusieurs attaques. La défense sarladaise reste héroïque. Sarlat va souffrir toute la deuxième moitié de cette deuxième mi-temps mais va tenir et s'impose 21 à 17 et jouera la finale du championnat de France de Fédérale 3 de rugby face à Aubagne.

Handball, finales séniors filles et garçons en Coupe de Dordogne

Ribérac vainqueur de la Coupe de Dordogne Féminine Séniors de handball - CA Ribérac Handball

Finale de la Coupe de Dordogne Séniors Filles : Ribérac 40-26 Périgueux Handball. Samedi 17 juin 2023, en soirée, les ribéracoises ont disputé et remporté la Coupe de Dordogne Féminine de handball, pour la deuxième année consécutive. Après avoir terminé à la 1ère place de leur championnat de Pré-Nationale Féminine. Le 4 juin dernier, le CA RIBERAC HANDBALL chutait en finale de cette pré-nationale d'un petit but 25 à 24 face au IRISARTARRAK HB. Avec ce trophée de Coupe de Dordogne Féminine chez les séniors filles, les ribéracoises terminent en beauté, ce qui fut, déjà, une belle saison. Ecoutez l'analyse de l'entraineur ribéracois, Bertrand Gavignet.

Finale de la Coupe de Dordogne Séniors Garçons : Champcevinel Entente Montpon 33-33 Périgord Sud-Ouest. C'est par une séance de pénaltys que s'est jouée cette finale, Champcevinel l'emporte 3 à 2 dans cet exercice et remporte la Coupe de Dordogne masculine de handball. Analyse de cette finale, avec Colin Goury, l'entraineur du club de Champcevinel. Le club de Champcevinel a terminé à la 4ème place de sa poule du championnat de Pré-Nationale masculine de handball. Il avait l'occasion de ponctuer cette saison par un trophée départemental.

Athlétisme, bilan périgourdin en Pré-Régionale

Pré-Régional d'athlétisme, 181 athlètes féminines et masculins concernés à Périgueux - Comité Dordogne Athlétisme

Samedi 17 juin 2023 le stade Francis Rongièras à Périgueux accueillait les Pré-Régionaux pour les benjamines benjamins et minimes. Quelques belles performances ont été réalisé lors des triathlons. Voici ce bilan avec Benoit Guillet, président du Comité Dordogne d'Athlétisme.

