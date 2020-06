Rugby : Sébastien Bézy s'entraîne déjà avec l'ASM Clermont

Ce ne sont évidemment pas les meilleurs conditions d'intégration. Pour les joueurs qui arrivent à l'ASM, le protocole sanitaire ne facilite en effet pas les choses. Etienne Fourcade (Grenoble), Cristian Ojovan (Aurillac), Bastien Pourailly (Pau), ou encore Sébastien Bézy (Toulouse) ont obtenu de leurs futurs anciens de clubs de pouvoir d'ores et déja s’entraîner avec l'ASM. "Je les en remercie, je crois que c'est du bon sens" apprécie Franck Azéma, le directeur sportif clermontois, "ça permet de gagner du temps". Mais il reste les contraintes imposées par le Covid-19.

les GPS sont désinfectés © Radio France - Jean-Pierre Morel

"C'est vrai que c'est un peu particulier" reconnaît Sébastien Bézy, toujours sous contrat avec le Stade Toulousain jusqu'à la fin du mois de juin, "j'ai passé 14 ans là bas, je connaissais tout le monde, les papys, les dirigeants, les joueurs, le staff, je voulais changer pour faire évoluer mon jeu, et j'arrive ici un peu sur la pointe des pieds" explique le demi de mêlée. "Le fait que je puisse être déjà là, c'est une bonne chose, je découvre, je n'avais eu la chance de ne jouer qu'une seule fois dans ce stade, je profite de chaque moment pour essayer de m'intégrer". Après celle d'Antoine Dupont dans la ville rose, Sébastien Bézy va être confronté à la concurrence de Morgan Parra à Clermont. "On n'est pas dans le même groupe de travail, mais on a déjà pu échanger un peu, je vais essayer de donner le meilleur de moi" ajoute le futur ex toulousain.

Sur la pelouse, les joueurs enchaînent les exercices et les courses. "C'est un très gros club, avec de grosses infrastructures, quand je suis venu visiter le centre d'entrainement, j'ai vu que ça en imposait un peu quand même" poursuit Sébastien Bézy. "C'est vrai que c'est un peu bizarre, on fonctionne par groupe, mais les mecs sont très sympas, je suis content". Mais il faut aussi tempérer les ardeurs. "Tu as envie d'aller plus vite, mais il faut faire attention, car comme on l' a avec le foot en Allemagne, ils ont du faire machine arrière car il y a avait beaucoup de lésions musculaires chez les joueurs". Des joueurs qui sont impatients de retrouver le ballon et leurs sensations.

La reprise se fait sans ballon © Radio France - Jean-Pierre Morel

Sébastien Bézy devrait étrenner ses nouvelles couleurs lors des deux matchs amicaux prévus fin août contre Bordeaux à Tulle et face à Lyon au Michelin, avant la reprise de la compétition espérée début septembre.